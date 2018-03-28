Компанія Facebook запровадила нові можливості для захисту даних

Facebook розпочав свої перші зміни, які обіцяв впровадити Марк Цукерберг. У соціальній мережі з'явились нові функції, які можуть краще забезпечити відсутність витоку даних.

Про це повідомляє CNBC.

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Компанія прагне повернути довіру після поперднього скандалу з витоком даних. Тепер користувачі мають змогу переглядати дані, які про них зберігає соціальна мережа. Також з'явилась можливість змінювати ці дані: від історії пошуку до запитів друзів.

Компанія змінила меню налаштувань, аби спростити пошук. Окрім того було додано функцію швидкого доступу до конфіденційної інформації.

Завдяки новому інструменту "Доступ до вашої інформації" користувач зможе побачити коментарі, які він писав. Окрім перегляду опублікованих коментарів, за потреби, їх можна й видаляти.

Нагадаємо, влада США почала розслідування проти Facebook через витік даних користувачів.