У сина концерт, а потім на лижі, – у Ярославського пояснили, чому той вилетів з України
Джерело:DCH
Олександр Ярославський наступного для після смертельної ДТП вилетів до Лондона. У компанії бізнесмена стверджують, що ця поїздка була спланована заздалегідь.
Чому Ярославський відправився в Лондон
Бізнесмен нібито хотів провести час зі сім'єю. Адже у його дітей зараз канікули.
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11 лютого об 11 годині ранку за лондонським часом син Ярославського мав виступати на концерті. Бізнесмен разом з дружиною забронювали квитки на нього ще 18 січня.
Далі родина планувала відправитися на лижний відпочинок з 12 по 19 лютого. Готель нібито оплатили ще 28 січня. У компанії Ярославського зазначили, що можуть надати документи, які підтвердять цю інформацію.
Зауважимо, раніше бізнесмен казав, що у момент, коли трапилася ДТП, він спав вдома. Про трагедію Ярославський нібито дізнався вже зранку.
Деталі про смертельну ДТП
- Інцидент трапився ввечері 9 лютого на Харківщині. Автомобіль з кортежу бізнесмена збив пішохода й втік з місця події.
- Від отриманих травм постраждалий загинув на місці події.
- У компанії бізнесмена кажуть, що за кермом був не Ярославський, а водій. Однак ЗМІ стверджують, що чоловік часто полюбляє сам водити автівку, а за кілька годин до ДТП його нібито бачили п'яним.
- Кримінальну справу відкрили за двома статтями: порушення правил дорожнього руху та залишення у небезпеці.
- Чоловік з компанії Ярославського прийшов у відділок та зізнався у злочині. Поліцейські та прокурори вважають, що він бреше. Адже цього чоловіка не було на місці ДТП. Проти нього відкрили кримінальне провадження за приховування злочину.
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