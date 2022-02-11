У сина концерт, а потім на лижі, – у Ярославського пояснили, чому той вилетів з України

11 лютого 2022 , 14:44
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Джерело:

DCH

Олександр Ярославський наступного для після смертельної ДТП вилетів до Лондона. У компанії бізнесмена стверджують, що ця поїздка була спланована заздалегідь.

Чому Ярославський відправився в Лондон

Бізнесмен нібито хотів провести час зі сім'єю. Адже у його дітей зараз канікули.

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11 лютого об 11 годині ранку за лондонським часом син Ярославського мав виступати на концерті. Бізнесмен разом з дружиною забронювали квитки на нього ще 18 січня. 

Далі родина планувала відправитися на лижний відпочинок з 12 по 19 лютого. Готель нібито оплатили ще 28 січня. У компанії Ярославського зазначили, що можуть надати документи, які підтвердять цю інформацію.

Зауважимо, раніше бізнесмен казав, що у момент, коли трапилася ДТП, він спав вдома. Про трагедію Ярославський нібито дізнався вже зранку. 

Деталі про смертельну ДТП

Зверніть увагу! Після резонансної ДТП міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив голову поліції Харківської області Станіслава Перліна. Все через намагання приховати злочин, а також за подання неправдивих показань.

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Автор: Софія Мінджоса