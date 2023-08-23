Мобілізація в Україні: кому треба стати на військовий облік у вересні

Загальна мобілізація триває, усіх військовозобов'язані можуть призвати до лав ЗСУ для оборони держави від агресії Росії. Чи є зміни щодо умов призову у вересні та кому треба стати на військовий облік – пояснюємо далі.

Наразі вручення повісток можливе і на вулиці. Водночас це не завжди означає мобілізацію, передусім – це оповіщення, щоб чоловіки з'явилися в ТЦК і надали про себе актуальну інформацію, інформує 24 Канал.

Дивіться також Мобілізація в Україні: чи можуть виключені з військового обліку чоловіки виїжджати за кордон

Такі повітки переважно будуть вручатися двом категоріям чоловіків, серед яких також найбільше тих, хто не став на військовий облік під час воєнного стану.

Це для людей, які з тих чи інших причин не з'явилися до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити дані – можливо змінився сімейний стан, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб,

– пояснила речниця Черкаського ТЦК Аліна Кривошея.

Після уточнення даних необхідно пройти медичний огляд на ВЛК, де буде встановлено ступінь придатності до військової служби.

Повістка – це не обов'язково мобілізація

У Львівському обласному ТЦК теж наголошують, що повістка про уточнення даних – це не завжди значить мобілізація.

"Якби чоловіки це робили завчасно і регулярно, то б однозначно порядку було більше в їх облікових справах і ніхто не смикав би людей надаремно", – зазначив начальник ТЦК, полковник Олександр Тіщенко.

Мобілізувати можуть такі категорії чоловіків:

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років, якщо вони мають, чи не мають військового досвіду;

придатних та обмежено придатних чоловіків від 18 до 27 років, якщо вони вже проходили строкову службу й проходять військову службу в запасі або резерві;

призовників від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу можуть тільки добровільно підписати контракт із ЗСУ ― мобілізувати примусово їх ніхто не може;

знятих з військового обліку;

виключених з військового обліку чоловіків, якщо ВЛК визнає їх придатними або обмежено придатними за станом здоров’я і якщо вони не здійснили тяжкий злочин, при якому мобілізація заборонена.

! Наразі у війську потрібні усі спеціальності, і не тільки штурмовики на фронт – у частинах є запити на посади у штабах.