Я молодший за Путіна, – Зеленський заявив, що диктатор має не так багато часу
- Президент України заявив, що у свої 48 років він молодший за Володимира Путіна, якому 73, через що у Володимира Путіна залишилося не так багато часу.
- Він підкреслив, що США можуть зупинити Росію, та зазначив, що Москва продовжує затягувати переговори з Вашингтоном, щоб досягти пом'якшення санкцій.
Український президент Володимир Зеленський констатував, що у свої 48 років він набагато молодший за диктатора Володимира Путіна, якому 73, і в останнього залишилося не так багато часу, як здавалося б.
Про це він сказав в інтерв'ю Politico у рамках Мюнхенської безпекової конференції.
Дивіться також Єдиний вихід Путіна: чи буде в Росії загальна мобілізація і якими будуть наслідки
Що сказав Зеленський про Путіна?
Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України, залишивши мільйони людей без опалення та електроенергії за мінусових температур, Утім, на думку президента, навіть у такому разі Україна переживе Путіна.
Я молодший за Путіна – це важливо. У нього не так багато часу,
– сказав він.
Володимир Зеленський наголосив, що лише США можуть зупинити президента Росії, зауваживши, що Москва продовжує затягувати переговори з Вашингтоном, щоб нормалізувати відносини та досягти пом'якшення санкцій.
"Поки тиску не буде достатньо, вони гратимуться", – додав український президент.
Нагадаємо, мирні переговори, які очолюють спеціальний представник США Стів Віткофф та радник і зять американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, мають відбутися вже наступного тижня в Женеві.
Своєю чергою Дональд Трамп нещодавно заявив, що Росія нібито хоче укласти мирну угоду з Україною. Тому, за словами американського президента, Володимиру Зеленському "доведеться діяти" задля досягнення угоди.
Про що ще заявив президент у Мюнхені?
Відомо, що президент доєднався до конференції. У межах заходу вже відбулося кілька зустрічей українських посадовців і Зеленський мав заплановані двосторонні та багатосторонні переговори з партнерами.
Зазначимо, на думку Володимира Зеленського, мирні тристоронні переговори опинились в глухому куті через територіальні вимоги російської сторони та відсутність необхідних гарантій безпеки для України.
Президент зазначав, що під час зустрічі "Берлінського формату" головна увага була приділена ситуації в енергетиці та відновленню. Україна сформує та відправить партнерам список потреб для підтримки.