Я молодший за Путіна, – Зеленський заявив, що диктатор має не так багато часу

Український президент Володимир Зеленський констатував, що у свої 48 років він набагато молодший за диктатора Володимира Путіна, якому 73, і в останнього залишилося не так багато часу, як здавалося б.

Про це він сказав в інтерв'ю Politico у рамках Мюнхенської безпекової конференції.

Що сказав Зеленський про Путіна?

Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України, залишивши мільйони людей без опалення та електроенергії за мінусових температур, Утім, на думку президента, навіть у такому разі Україна переживе Путіна.

Я молодший за Путіна – це важливо. У нього не так багато часу,

– сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що лише США можуть зупинити президента Росії, зауваживши, що Москва продовжує затягувати переговори з Вашингтоном, щоб нормалізувати відносини та досягти пом'якшення санкцій.

"Поки тиску не буде достатньо, вони гратимуться", – додав український президент.

Нагадаємо, мирні переговори, які очолюють спеціальний представник США Стів Віткофф та радник і зять американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, мають відбутися вже наступного тижня в Женеві.

Своєю чергою Дональд Трамп нещодавно заявив, що Росія нібито хоче укласти мирну угоду з Україною. Тому, за словами американського президента, Володимиру Зеленському "доведеться діяти" задля досягнення угоди.

Про що ще заявив президент у Мюнхені?