Палата представників Конгресу США проголосувала за конфіскацію та використання заморожених російських активів. Тепер за цей законопроєкт має проголосувати Сенат. Тим часом російські пропагандисти істерять через таке рішення.

Це 24 Каналу прокоментував колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що в США є лише 6 мільярдів доларів заморожених грошей Росії. У Європі – понад 200. Зазначимо, що за таке рішення конгресмени проголосували ввечері 20 квітня.

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"Ці 6 мільярдів для них насправді є дуже великою проблемою. І те, як вони почали кричати, насправді довело наскільки серйозна для них є ця проблема", – наголосив Жирнов.

Росіяни намагаються видати це за буцімто "помилку Заходу". Мовляв, як він "наважився доторкнутися до їхньої приватної власності".

Це ті люди, які висловлюють думку країни, у якій приватної власності взагалі не існує. При Путіні немає жодної приватної власності. Будь-яку людину можна позбавити у будь-який момент будь-якої власності, адже там немає судів, немає захисту жодного,

– сказав колишній співробітник КДБ.

Так російські олігархи зрозуміли, що їхнє майно – це не їхня власність. Їм просто віддали певну частину "для управління". Натомість "своїм" усе вважає Владімір Путін. Так, наприклад, диктатор у 2023-му році заявляв, що власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин, який загинув в авіакатастрофі, буцімто не має жодних мільярдів. Мовляв, ті гроші, на які ПВК існувала усі ці роки, – нібито з бюджету Росії.

"Тобто "я, Путін, платив ці гроші, а Пригожин не був власником. Він був просто розпорядником цих грошей". Тому для них це дуже боляче", – зазначив Сергій Жирнов.

Пропаганда не спрацювала

Росіяни сподівалися, що Сполучені Штати Америки буцімто "злякалися". Країна-агресорка сподівалася на те, що російська пропаганда спрацювала. Адже, наприклад, в іноземних ЗМІ були різні публікації щодо цього.

Наприклад, директор Європейського центрального банку заявляв про те, що "треба дуже обережно підходити до конфіскації заморожених російських активів". До того ж у медіа були замовні статті про те, що нібито "у разі конфіскації – усе буде дуже погано".

"Ті люди, які говорять, що економічні санкції не працюють – вони не мають рацію. Та істерика, яку влаштували росіяни щодо цих конфіскацій, доводить якраз зворотне", – наголосив колишній співробітник КДБ.

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