У Вінниці стався конфлікт між перехожими, правоохоронцями і ТЦК: поліція з'ясовує обставини

У Вінниці сталася сутичка між перехожими, поліцейським і працівниками ТЦК і СП під час перевірки документів. За даними поліції, чоловік в якийсь момент втік з місця події. У підсумку правоохоронці все ж затримали та доставили чоловіка до місцевого ТЦК.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на місцеві Телеграм-канали та поліцію Вінницької області.

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Сутичка з ТЦК і поліцією у Вінниці

13 січня під час моніторингу соціальних мереж поліція Вінницької області виявила відео, на якому зафіксовано сварку між цивільним чоловіком та співробітниками ТЦК.

У поліції зазначили, що близько 11:00 чоловіка зупинили з метою перевірки військово-облікових документів. Хоча він і назвав чужі дані, працівники ТЦК встановили його особу та з'ясували, що він перебуває в розшуку. Під час словесного конфлікту чоловік втік.

Поліція розпочала пошуки і через деякий час затримала втікача. На крики збіглися люди, які почали захищати затриманого та нецензурно виражатися в бік поліцейських та співробітників ТЦК. Між всіма учасниками конфлікту розпочалася сутичка. Поліцейскі кілька разів намагалися силою посадити чоловіка до автівки, але він чинив опір.

Під час конфлікту в копа випала табельна зброя. Як говорять в поліції, він не збирався її застосовувати, а взяв до рук, щоб повернути її до кобури.

Чоловіка, який розпочав конфлікт, вдалося затримати та доставити до Вінницького обласного ТЦК і СП, де на нього склали протокол про адміністративне правопорушення.

У Вінниці сталася сутичка між перехожими, поліцейським та співробітниками ТЦК / Скриншоти 24 Каналу

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