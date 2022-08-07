Ізраїлю та "Ісламському джихаду" запропонували перемир'я: що відповіли

Терористи відмовилися і мають намір продовжити завдавати ударів. Про реакцію Ізраїлю наразі невідомо.

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Єгипетські перемовники запропонували організувати тимчасове перемир'я – хоча б на кілька годин.

Згідно зі звітом, пауза у військових діях стала б можливістю для домовленості про більш тривале припинення вогню.

Пропозиція надійшла, коли операція "Світанок" наблизилася до 24-годинної позначки, – йдеться у повідомленні.

Про реакцію Ізраїлю поки не відомо, а ісламісти відмовилися припиняти ракетні обстріли заради переговорів. За їх словами, нібито "прийшов час відреагувати на злочини окупації".

Ізраїльсько-Палестинський конфлікт триває десятиліттями. Східний Єрусалим та Західний берег ріки Йордан – давня палестинська земля, але Ізраїль цього не визнає. Проте бойовики ХАМАС намагаються відновити контроль над цією територією