Ізраїлю та "Ісламському джихаду" запропонували перемир'я: що відповіли

7 серпня 2022 , 07:03
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Джерело:

The Times of Israel

Єгипет запропонував організувати перемир'я між Ізраїлем та терористичною організацією "Ісламський джихад". Останні вже встигли дати відповідь.

Ізраїлю та "Ісламському джихаду" запропонували перемир'я

Терористи відмовилися і мають намір продовжити завдавати ударів. Про реакцію Ізраїлю наразі невідомо.

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Єгипетські перемовники запропонували організувати тимчасове перемир'я –  хоча б на кілька годин. 

Згідно зі звітом, пауза у військових діях стала б можливістю для домовленості про більш тривале припинення вогню.

Пропозиція надійшла, коли операція "Світанок" наблизилася до 24-годинної позначки, 
– йдеться у повідомленні.

Про реакцію Ізраїлю поки не відомо, а ісламісти відмовилися припиняти ракетні обстріли заради переговорів. За їх словами, нібито "прийшов час відреагувати на злочини окупації".

Зверніть увагу! Ізраїльсько-Палестинський конфлікт триває десятиліттями. Східний Єрусалим та Західний берег ріки Йордан – давня палестинська земля, але Ізраїль цього не визнає. Проте бойовики ХАМАС намагаються відновити контроль над цією територією

Що відомо про атаку: коротко

Дивіться у відео – Ізраїль вдарив ракетами по сектору Газа:

 

Автор: Марта Касіянчук