Кількість загиблих громадян Киргизстану на кордоні з Таджикистаном зросла до 34

У результаті конфлікту на кордоні з Таджикистаном постраждали вже майже 200 громадян Киргизстану. Кількість жертв сутичок зросла до 34.

Джерело:

МОЗ Киргизстану

Про зростання кількості загиблих та потерпілих громадян Киргизстану повідомила заступниця міністра охорони здоров'я країни Алізе Солтонбекова.

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Кількість постраждалих та загиблих у Киргизстані продовжує зростати

Кількість постраждалих громадян Киргизстану в результаті конфлікту на кордоні з Таджикистаном досягла 183 людей, 34 – померли,
– зазначила Солтонбекова.

За її словами, 99 постраждалих продовжують отримувати лікування, серед них 24 військових, 75 цивільні особи. З 56 постраждалих, які отримують лікування в Бішкеку, один перебуває у дуже важкому стані. Ліків.

За інформацією МВС Киргизстану, всіх загиблих в конфлікті вбили з вогнепальної зброї.

Наслідки сутичок на кордоні

  • Надзвичайники повідомляють, що в селах Баткенського і Лейлекського районів зруйновані та пошкоджені 78 будинків, 10 АЗС, 8 магазинів, 2 школи, 1 фельдшерсько-акушерський пункт, 1 дитячий садок і 1 будівля відділу внутрішніх справ.
  • Баткенська обласна адміністрація інформує про 60 тисяч 400 громадян, яких евакуювали зі зони конфлікту.

Постраждалі у Таджикистані

  • За даними місцевих ЗМІ, жертвами конфлікту зі сторони Таджикистану стали 8 – 10 людей, понад 90 отримали поранення.
  • Водночас офіційних повідомлень від Душанбе наразі немає.

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