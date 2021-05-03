Кількість загиблих громадян Киргизстану на кордоні з Таджикистаном зросла до 34

У результаті конфлікту на кордоні з Таджикистаном постраждали вже майже 200 громадян Киргизстану. Кількість жертв сутичок зросла до 34.
Джерело:МОЗ Киргизстану
Про зростання кількості загиблих та потерпілих громадян Киргизстану повідомила заступниця міністра охорони здоров'я країни Алізе Солтонбекова.
Читайте також Таджикистан і Киргизстан відводять війська із зони конфлікту
Кількість постраждалих та загиблих у Киргизстані продовжує зростати
Кількість постраждалих громадян Киргизстану в результаті конфлікту на кордоні з Таджикистаном досягла 183 людей, 34 – померли,
– зазначила Солтонбекова.
За її словами, 99 постраждалих продовжують отримувати лікування, серед них 24 військових, 75 цивільні особи. З 56 постраждалих, які отримують лікування в Бішкеку, один перебуває у дуже важкому стані. Ліків.
За інформацією МВС Киргизстану, всіх загиблих в конфлікті вбили з вогнепальної зброї.
Наслідки сутичок на кордоні
- Надзвичайники повідомляють, що в селах Баткенського і Лейлекського районів зруйновані та пошкоджені 78 будинків, 10 АЗС, 8 магазинів, 2 школи, 1 фельдшерсько-акушерський пункт, 1 дитячий садок і 1 будівля відділу внутрішніх справ.
- Баткенська обласна адміністрація інформує про 60 тисяч 400 громадян, яких евакуювали зі зони конфлікту.
Постраждалі у Таджикистані
- За даними місцевих ЗМІ, жертвами конфлікту зі сторони Таджикистану стали 8 – 10 людей, понад 90 отримали поранення.
- Водночас офіційних повідомлень від Душанбе наразі немає.
Конфлікт між Таджикистаном і Киргизстаном: основне
- Конфлікт між країнами загострився 29 квітня на спірній ділянці кордону. Це сталось після того, як Таджикистан встановив на території ділянки "головний вододіл" камери відеоспостереження.
- Спершу були словесні суперечки, згодом вони переросли у військові заворушення. До кордону стягнули військову техніку та авіацію, а місцевих жителів евакуювали.
- Виникла стрілянина з десятками загиблих та потерпілих.
- 30 квітня президенти країн домовилися забрати свої війська з кордону та відкрити дороги.
- А вже 1 травня прикордонна служба Киргизстану повідомляла, що таджицькі військові відкрили вогонь по житлових будинках у місцевості Арка Лейлекського району Баткенської області. Однак Таджикистан спростовував це.
- Опісля глави Киргизстану і Таджикистану 1 травня провели телефонні переговори, під час яких погодили повне припинення вогню.