Допоможе ЗСУ: росія ризикує стати жертвою вбивчої ланцюгової реакції, запущеної нею ж

Загострення на півночі Косово відбулося у такому контексті. Сербія активно закуповує зброю у Китаю та формує енергетичні тили за рахунок "угорського газу" та "китайського вугілля".

росія сподівається на ефект метелика

росія з весни відкрито демонструє готовність дестабілізувати Балкани шляхом обвалення Боснії та Герцеговини через лідерів Республіки Сербської.

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Історія розгортатиметься на тлі:

Хиткої політичної ситуації в Італії (дострокові вибори 25 вересня), Болгарії (дострокові парламентські вибори 2 жовтня), Словаччини (високий рівень підтримки проросійських партій, гойдалки в парламенті) та Чорногорії (тимчасовий уряд меншості до підготовки виборів).

Відкритої антиукраїнської позиції президента Хорватії та влади Угорщини.

кремль розраховує під час чергового етапу агресії реалізувати анексію тимчасово захоплених українських територій, стабілізувати лінію фронту та змусити Україну до поступок. Для закріплення результату викликати загострення на Балканах.

Цікаве Нам треба протриматися мінімум до весни

Україна вирішить долю Європи

Крах планів росії в Україні спричинить ланцюгову реакцію в Європі. У Сербії розпочнеться внутрішня турбулентність. Республіка Сербська та серби Косово залишаться без серйозної підтримки. Проросійські сили у регіоні втратять аргументи.

Відбудеться загальне оздоровлення політичної атмосфери. Це – гідний мотив дуже швидко допомогти Україні. Бо все в руках ЗСУ.

До теми – що відомо про конфлікт Косово і Сербії: дивіться відео