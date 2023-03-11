"У патріотичній тусовці зріє думка, що фюрер не справжній": як Пригожин загрожує Путіну

У Росії тривають серйозні протистояння за владу між керівництвом та власником ПВК "Вагнер" Євгєнієм Пригожиним. У російському суспільстві зростає підтримка Пригожина. Ці настрої є небезпечними для диктатора Владіміра Путіна.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський публіцист і опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, Пригожину вигідна поразка російських військ у Бахмуті, адже тоді він назве винних та отримає ще більше підтримки від росіян.

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Існує небезпека для Путіна

Піонтковський зазначив, що конфлікти між генштабом Росії та Пригожиним небезпечні для самого Путіна. Низка значущих осіб у російському суспільстві вже підтримують власника ПВК "Вагнер", ці настрої постійно зростають.

У цій патріотичній тусовці зріє думка, що фюрер несправжній. Він (Путін – 24 Канал) не зміг покарати корупціонерів, генералів, які програють на війні. Ось є національний герой. Ці настрої ростуть, Пригожин активно на них грає,

– вважає він.

Російський публіцист підкреслив, що конфлікт всередині російського керівництва активно триває. Пригожин наразі зацікавлений у поразці росіян у Бахмуті, адже тоді він зможе назвати винних та отримати ще більше підтримки.

"Рано чи пізно Пригожина "приберуть". У випадку поразки він стає провидцем, який попереджував армію та народ про зраду генштабу. Я думаю, що навіть він грає на поразку росіян в районі Бахмута", – додав Піонтковський.

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