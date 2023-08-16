Кадирівці проти дагестанців: як окупанти допомагають ЗСУ, ліквідовуючи одне одного

На окупованій частині Запорізької області спалахнув конфлікт між кадирівцями та дагестанцями, які воюють проти України. У такий спосіб 20 окупантів ліквідувалось. Цей міжетнічний конфлікт триватиме ще багато років та може сприяти розпаду Росії.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, зокрема, такі конфлікти виник через надмірне вживання алкоголю росіянами.

До теми 20 вбитих та 40 поранених: між кадирівцями та дагестанцями з росармії спалахнув конфлікт

Конфлікт продовжиться

Роман Світан зазначив, що сотні років кадирівці та дагестанці не можуть щось між собою поділити. 12 серпня така ситуація трапилась на тимчасово окупованих територіях України. А після розгрому загарбників залишки окупантів повернуться у Росію та продовжать цю "міжетнічну війну".

У Росії це все буде горіти ще приблизно 10 років. Проблема росіян – це надмірне вживання алкоголю. Через це можуть виникати дуже великі проблеми. Вони можуть бути основоположними при розпаді Росії,

– припустив він.

Світан про конфлікт між кадирівцями та дагестанцями: дивіться відео

Конфлікт між кадирівцями та дагестанцями