Вагнерівці мають підписати контракти з міноборони Росії: хто виграє черговий етап конфлікту

Конфлікт між очільником ПВК "Вагнера" та Міноборони Росії набирає обертів. Ймовірно, що після отримання контролю над вагнерівцями шляхом підписання контрактів, відомство відкине Євгєнія Пригожина.

Міноборони Росії намагається взяти під свій контроль всі новоутворення, в тому числі ПВК "Вагнера". Про це 24 Каналу розповів Іван Ступак – ексспівробітник СБУ, фахівець Українського інституту майбутнього.

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Доля Пригожина та його ПВК

Іван Ступак наголосив, що Пригожин давно вже вийшов зі статусу маріонетки, а гризня між відомством та вагнерівцями – це запланова заздалегідь махінація.

Це у першу чергу дискредитує російські Збройні сили, бо російські військові розуміють, що вони ніхто, а над ними ФСБшники, росгвардійці, кадирівці, пригожинці,

– зазначив він.

Це протистояння двох сил буде і надалі загострюватися й виходити за межі сторін. До того ж у Пригожина є велика сила – поширення його впливу на африканському континенті.

"Така присутність дозволяє Росії отримувати під час голосувань ООН за проукраїнську резолюцію від африканських країн голоси проти або утримання від голосування", – додав Ступак.

За його словами, якщо Міноборони заволодіє вагнерівцями, то Пригожина посунуть.

ПВК "Вагнера" просто залишиться брендом, а Пригожин буде змушений створювати нове ПВК, нових людей обирати,

– переконаний він.

Втім, охочих цього разу йти воювати вже буде не так і багато. Тим паче зважаючи на "успіхи" попередників.

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