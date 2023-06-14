Путін розгублений: диктатор не знає, на чий бік стати в конфлікті між Пригожиним і Шойгу

Непорозуміння між очільником ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним та Міноборони Росії посилюються. Останньою краплею став указ Сєргєя Шойгу про необхідність вагнерівцям підписати контракт із відомством.

Якщо раніше конфлікт між Пригожиним та Шойгу мав словесний рівень, то тепер він може стати початком революції. Про це 24 Каналу розповів Аббас Галлямов – російський опозиційний політтехнолог.

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Хто може врегулювати конфлікт

Аббас Галлямов наголосив, що перепалка між сторонами мала серйозний характер лише одного разу, коли взимку Пригожин заявив про снарядний голод на фронті, а Владімір Путін розв'язав цю проблему. Тепер же конфлікт перейшов у правову площину. Втім, ні адміністрація президента, ні Держдума не поспішають втручатися. Саме вони можуть перевернути хід подій.

Керівництво може випустити постанову, а це буде нормативно-правовим актом, який є обов'язковим до виконання. Можна взагалі все ускладнити – Держдума буквально за 2 дні зробить федеральний закон,

– переконаний він.

У такому випадку у Пригожина просто не буде варіантів дій. Зараз же складається враження, що "інші бадьорі хлопці забилися під стіл та спостерігають за цим, кліпаючи очима".

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Позиція Путіна

Російський опозиційний політтехнолог пояснив, що ситуація, яка склалася зараз – це перший етап революції. Через це Путін опинився у справжній пастці і дійсно не знає, чий бік конфлікту зайняти.

Увесь його попередній досвід говорить про те, що треба стати на бік держави. Втім, враховуючи факт війни, як він може стати на бік Шойгу, якщо той не вміє воювати?

– додав він.

Якщо ПВК "Вагнера" все ж почне підпорядковуватися Міноборони, то вона перетвориться на черговий недолугий підрозділ. Тож, поки найманцями керує Пригожин, вони можуть досягати бодай якихось результатів, якщо провали на фронті так можна називати.

"Для Путіна це має принципове значення, бо вся його доля залежить від війни", – зауважив Галлямов.

На його думку, Путін зараз розгублений і обирає між двома варіантами – ризикнути ситуацією на фронті чи подальшою долею Росії. Рішення йому дається важко.

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