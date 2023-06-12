Пряме протистояння вже відбувається, – представник ГУР про боротьбу Пригожина й Шойгу
Конфлікт між очільником ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним і міністром оборони Росії Сєргєєм Шойгу переріс у справжнє протистояння. Останньою краплею стала вимога укласти контракт для всіх російських "добровольчих загонів".
Про це 24 Каналу розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, загострення внутрішніх конфліктів у Росії свідчить про близький фінал путінського режиму.
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"Пряме протистояння вже відбувається. Контракт з міноборони – це радше ідеологічний жест, спрямований на те, щоб натиснути на ПВК "Вагнера" і Пригожина", – зазначив Юсов.
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Однак вагнерівці залишаються найбільш боєздатними й дієвими силами в Росії. Тому хто там кого роззброїть – треба буде ще дивитись.
Внутрішні конфлікти в Росії поглиблюватимуться
"Це все питання внутрішніх конфліктів на території самої Росії, і вони поглиблюватимуться. Що ближчий фінал режиму Путіна, то більше подібних розбірок ми спостерігатимемо", – сказав Юсов.
Протистояння ПВК "Вагнера" та міноборони Росії: останні новини
- Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу 11 червня підписав указ про те, що всі російські "добровольчі загони", які перебувають на фронті, мають укласти контракти. Це стосується й ПВК "Вагнера".
- Однак ватажок приватної військової компанії Євгєній Пригожин констатував, що його найманці та зеки не виконуватимуть цей наказ.
- Тепер, коли Пригожин відмовляється підписувати контракт з міноборони, проти нього мала б бути порушена кримінальна справа про створення та участь в незаконному військовому формуванні. Відповідно до російського законодавства в країні-агресорці не може існувати жодних приватних військових компаній.