Пряме протистояння вже відбувається, – представник ГУР про боротьбу Пригожина й Шойгу

Конфлікт між очільником ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним і міністром оборони Росії Сєргєєм Шойгу переріс у справжнє протистояння. Останньою краплею стала вимога укласти контракт для всіх російських "добровольчих загонів".

Про це 24 Каналу розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, загострення внутрішніх конфліктів у Росії свідчить про близький фінал путінського режиму.

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"Пряме протистояння вже відбувається. Контракт з міноборони – це радше ідеологічний жест, спрямований на те, щоб натиснути на ПВК "Вагнера" і Пригожина", – зазначив Юсов.

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Однак вагнерівці залишаються найбільш боєздатними й дієвими силами в Росії. Тому хто там кого роззброїть – треба буде ще дивитись.

Внутрішні конфлікти в Росії поглиблюватимуться

"Це все питання внутрішніх конфліктів на території самої Росії, і вони поглиблюватимуться. Що ближчий фінал режиму Путіна, то більше подібних розбірок ми спостерігатимемо", – сказав Юсов.

Протистояння ПВК "Вагнера" та міноборони Росії: останні новини

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу 11 червня підписав указ про те, що всі російські "добровольчі загони", які перебувають на фронті, мають укласти контракти. Це стосується й ПВК "Вагнера".

Однак ватажок приватної військової компанії Євгєній Пригожин констатував, що його найманці та зеки не виконуватимуть цей наказ.

Тепер, коли Пригожин відмовляється підписувати контракт з міноборони, проти нього мала б бути порушена кримінальна справа про створення та участь в незаконному військовому формуванні. Відповідно до російського законодавства в країні-агресорці не може існувати жодних приватних військових компаній.

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин продовжує критикувати міноборони Росії та адміністрацію президента. Імовірно, за сприятливих обставин "кухар Путіна" наважиться на більш радикальні дії.