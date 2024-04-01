Для відбиття загрози НАТО: Путін може призначити опального екскомандувача, – Newsweek

У Росії вже не перший місяць лунають гучні заяви про нібито можливий напад на країну-агресорку з боку Північноатлантичного альянсу. Вочевидь у Кремлі вже готуються до так званого конфлікту.

Згідно з прогнозом спецслужб Німеччини, Росія готується до масштабного конфлікту із НАТО. У ньому також зазначено, що напад може початися "з 2026 року". На це вказує те, що російська армія проводить структурні зміни, переміщає свої війська та розташовує ракетні установки на західних територіях.

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Москва хоче зміцнити округи поблизу НАТО

Видання Newsweek повідомило, що російський диктатор Владімір Путін може призначити генерал-полковника Олександра Лапіна командувачем Ленінградського військового округу. Цікавим є те, що ця територія проходить уздовж північно-східного кордону Альянсу.

У матеріалі зазначається, що після того, як Путін у лютому підписав нові військові укази про відтворення Московського і Ленінградського військових округів, один з американських аналітичних центрів зробив цікавий висновок. Згідно з оголошеними даними фахівців, подібний крок Кремля може свідчити про його ретельну підготовку до ймовірної великомасштабної війни проти Північноатлантичного альянсу у майбутньому.

Зауважимо, що Ленінградський військовий округ, дислокований поблизу Фінляндії та країн Балтії, які є членами НАТО, є надзвичайно важливим "компонентом" для російських збройних сил. Причиною цьому є те, що він контролює частину оборонної стратегії країни в західному регіоні Росії, адже Фінляндія має спільний кордон із країною-агресоркою протяжністю 800 миль.

Путін підписав указ про відтворення округів

У лютому 2024 року російській диктатор Владімір Путін підписав указ про офіційне відтворення Ленінградського і Московського військових округів. Повідомляється, що першому передають більшу частину території, яка раніше належала до Північного флоту.

Водночас Московському військовому округу призначають більшу частину території, яка раніше належала до Західного військового округу.

Згідно з даними ISW, відтворення Московського і Ленінградського військових округів "відповідає паралельним цілям консолідації контролю над російськими операціями в Україні в короткостроковій і середньостроковій перспективі".

Це також може стосуватися можливої підготовки до "потенційної майбутньої великомасштабної конвенційної війни проти НАТО в довгостроковій перспективі".

Хто такий Лапін

Видання зауважило, що до жовтня 2022 року Лапін обіймав посаду командувача Центрального військового округу, а в січні 2023 року був призначений начальником штабу сухопутних військ країни.

Прославився російський генерал-полковник тим, що зазнав різкої критики з боку чеченського лідера Рамзана Кадирова і колишнього глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина за військові невдачі у війні проти України.

Ще у листопаді 2022 року Кадиров закликав до негайних "тактичних і кадрових змін". Він також назвав Лапіна "некомпетентним" після того, як російські війська відступили від Лиману на сході Донецької області в жовтні 2022 року.

Зокрема, Кадиров звинуватив його в тому, що його "покриває зверху керівництво Генштабу". Він також стверджував, що генерала не було в місті Лисичанську, коли його захопили його війська. Згодом росЗМІ повідомили про його звільнення з посади.

Рік тому у Росії розкрили ім'я генерала, який ймовірно став рекордсменом з втраченої техніки. Той при форсуванні річки Сіверський Донець втратив батальйонно-тактичну групу, тобто понад 75 одиниць техніки. Ним виявився генерал-полковник Олександр Лапін.