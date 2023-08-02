Цей фактор не можна ігнорувати: чому з Польщі пролунали провокативні заяви

Останніми днями у відносинах між Україною та Польщею виникли певні труднощі. Через заяви політиків з обох боків градус напруги між країнами дещо виріс. Однак це радше тимчасове непорозуміння, яке має конкретну причину.

Однак подібні різкі заяви з боку Польщі найближчим часом ще не припиняться. До цього також потрібно бути готовим. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович.

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Що відбувається насправді

У польському Міністерстві закордонних справ заявили, що зараз між Україною та Польщею доволі напружені відносини. Останнім часом лунає справді багато провокативних заяв від двох сторін.

Відбувся "місклік", тобто була одна заява, на неї відреагували іншою і так далі. Зрештою всіх заспокоїв президент України. Те, що поляки підняли й загострили цю тему, очікувано. Не забуваймо, що у Польщі скоро будуть вибори,

– зауважив Ігор Рейтерович.

Певною мірою, таким фактором як вибори легко пояснювати будь-які несподівані інциденти. Одначе цей фактор неможливо не враховувати при аналізі таких подій. Адже вибори уже починають впливати та тиснути на польсько-українські відносини.

"Тому польські політики, особливо з керівної партії, тему України використовуватимуть у не дуже приємному для нас форматі. Й робити заяви, які не те що ображають Україну, але дипломатично – змушують нас реагувати", – наголосив політолог.

Зрештою, реакція на неоднозначні заяви польської сторони була важлива як для врегулювання загального градуса напруги. Так і для того, аби в Росії не розповсюджували нові фейки про "захоплення України Польщею".

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Скандальні заяви можуть лунати й далі

Польський урядовець зазначив, що його країна передусім відстоюватиме національні інтереси. Однак це робитиме й Україна. Тож, ймовірно, до подібних заяв час від часу потрібно бути готовим.

Можливо, доцільно в напівзакритому, але дипломатичному форматі попередньо обговорити ці питання. Аби це не шкодило відносинам між нашими країнами. Ну й, мабуть, в деяких моментах варто спокійніше реагувати, не робити офіційні заяви, а використовувати неформальну дипломатію,

– підкреслив Рейтерович.

Політолог навів приклад гарних відносин між Володимиром Зеленським та Анджеєм Дудою. Ймовірно, для них не є проблемою влаштувати терміновий дзвінок та обговорити й розв'язати нагальні проблеми.

"При цьому нам треба бути готовими, що окремі інші політичні сили використовуватимуть український фактор також під час виборчої кампанії. Не завжди це робитимуть і в позитивному для нас контексті", – наголосив політолог.

Навіть під час футбольних матчів між польськими та українськими вболівальниками виникали конфлікти. Зокрема, через неприємного змісту транспаранти, з якими приходили поляки.

"Нам треба вирішити, як на це реагувати: чи виносити в публічну площину, чи залагоджувати на тому рівні, поки ця проблема не стане такою, що нею може скористатися наш спільний ворог", – підсумував Рейтерович.

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