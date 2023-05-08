Мишача метушня навколо Бахмута: чому тікток-війська Кадирова виступили проти "зеків" Пригожина
Днями ватажок вагнерівців Євгєній Пригожин заявив, що через снарядний голод на Бахмутському напрямку його бійці змушені будуть покинути місто 10 травня. Йому жорстко відповів чеченський "генерал тікток-військ" Рамзан Кадиров і виявив готовність "героїчно" вийти замість нього на поле бою, а, можливо, він просто шукає нову локацію для відео.
В Росії вже давно почалися внутрішні конфлікти, які можуть зіграти на руку Україні і яскраво це показує ситуація на Бахмутському напрямку. Про це 24 Каналу розповів офіцер 1-ої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець.
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"Є таке російське прислів'я, що дуже пасує до цієї ситуації: дружба дружбою, а табачок нарізно. Насправді Пригожин та Кадиров ніколи друзями не були, радше "падєльніками", це слово характеризує членів спільної злочинної групи, об'єднаних спільними інтересами, грабунком тощо", – прокоментував військовослужбовець.
На що претендують "вояки"
За словами Березовця, Пригожин в цій війні поставив великі ставки, адже він бореться за владу в Росії. Натомість Кадирову примітивний інтелект все ж дозволив зрозуміти, що захопити владу у всій Росії він не зможе, тому хоче залишитися єдиним володарем Чечні на момент, коли Росії прийде кінець.
Кадиров просто планує закритися в Чечні і сподівається, що армія захистить від усіх ворогів, мовиться про тисячі родичів чеченців, які боролися за свободу, і чия кров на його руках.
Якщо кадирівці замінять вагнерівців на фронті, для нас це буде позитивом. Тому що ця кадирівська гвардія добре себе показує лише як карателі, а як воїни на першій лінії вони, відверто кажучи, ніякі. Ці тікток-війська придатні лише для карання мирного населення,
– резюмував Березовець.
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Що відомо про перепалку між Кадировим та Пригожиним
- Довгий час Кадиров та Пригожин були соратниками у критиці Шойгу та Герасимова. Однак і між ними уже з'являються публічні перепалки. Проте імовірність заміни кадирівцями вагнерівців на Бахмутському напрямку аналітики оцінюють низько.
- Також є інформація, що Кадиров та Пригожин могли навмисно розіграти цю виставу навколо Бахмута. Мовиться навіть про те, що погрозами Кадиров шантажував російське міноборони надати боєприпаси Пригожину.
- Цікаво, що вже 7 травня Пригожин раптово виявив, що вагнерівці насправді отримують озброєння в повному обсязі, бо міноборони надало йому карт-бланш в діях.