Доля Пригожина вирішена: для Путіна ватажок "Вагнера" – похоронений проєкт

Раніше побутувала думка, що Євгєнієм Пригожиним керував виключно Владімір Путін. Однак, здається, керівник ПВК "Вагнера" вийшов, так би мовити, з-під контролю. Тепер він вибудовує собі власну політичну кар'єру, але наслідки для нього можуть бути фатальними.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він вважає, що у Пригожина тепер є фактично вирок після розриву стосунків з Путіним. Втім він має шанс врятуватися.

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Пригожин висковзнув з-під "крила" Путіна

Євгєній Пригожин, найімовірніше був політичним "проєктом" Владіміра Путіна. Однак тотальний контроль над Пригожиним з боку російського диктатора вже втрачений.

Тому що Путін вирішив просто Пригожина знищити, він йому вже не потрібен. Він – відпрацьований матеріал. Цей проєкт похоронений,

– наголосив Валерій Клочок.

Очевидно, ватажок ПВК "Вагнера" має свою авдиторію в Росії. Він є "своїм" для багатьох росіян – прямолінійний, пов'язаний з криміналом, критикує владу та військове керівництво. Для російського населення такий персонаж є цілком прийнятним та зрозумілим.

"Я б не хотів, щоб така "нормальність" була в Росії на рівні закону. Росія будувала себе за "пригожинськими стандартами", світ в цьому незацікавлений. А ось використати Пригожина – світ зацікавлений", – заявив політичний експерт.

На це є вагома причина. Розуміючи, що у Пригожина фактично є вирок, то його єдиним шансом вижити може стати співпраця проти Путіна. Для нього, власне, немає різниці на кого саме працювати за гроші.

Не можна виключати різний розвиток подій, з якихось причин диктатору може бути вигідно досі підтримувати Пригожина. Однак ця ймовірність є невисокою, зважаючи на діяльність ватажка вагнерівців останнім часом.

Валерій Клочок про долю Пригожина та його співпрацю з Путіним: дивитись відео

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