Конфлікт вийшов з-під контролю, – Жданов пояснив бахмутські істерики Пригожина
Днями ватажок ПВК "Вагнера" заявив, що 10 травня його бойовики покинуть Бахмут через брак боєприпасів. Міноборони Росії, ймовірно, зрозуміли наслідки такого рішення і вирішили передати вагнерівцям всю необхідну зброю та снаряди. Втім апетити Пригожина це не задовольнило.
Євгєній Пригожин своїми скандальними заявами намагається набрати політичну вагу. Про це у своєму відеоблозі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал.
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Конфлікт набиратиме обертів
Скандал засновника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина з міністерством оборони Росії найімовірніше не спрямований на те, аби знизити пильність Збройних Сил в Україні. В Росії зараз справді починаються серйозні конфлікти між різними політичними кланами довкола Владіміра Путіна.
Шантаж тим часом продовжився, Пригожин зробив нові заяви. Кадиров ось вчора з'явився і заявив, що якщо вагнерівці підуть (із Бахмута – 24 Канал), то кадирівці готові взяти цю ділянку на себе. Тож Пригожин пішов далі й тепер вимагає від Шойгу, міністра оборони Росії, негайно віддати наказ на те, щоб підрозділ "Ахмат" замінило підрозділ "Вагнер",
– зазначив Олег Жданов.
За його словами, цей "раунд" все ж виграв Пригожин. Бо ж тепер у нього є певний козир в рукаві у вигляді кадирівських військ, які можуть зайти у Бахмут замість вагнерівців.
"Якщо вони вийдуть з Бахмута зі зброєю та боєприпасами, а їм дадуть це зробити, тоді Пригожин зможе ними розпоряджатися і його політична вага почне зростати. Цей конфлікт вийшов з-під контролю", – додав Жданов.
Зараз в Росії "кухар Путіна" має певну політичну силу. В цивілізованому світі його б вважали терористом та злочинцем, але, схоже, росіянам до вподоби такі люди при владі.
Ймовірно, конфлікт між Шойгу та Пригожиним лише набирає обертів і далі розвиватиметься все сильніше. На думку Жданова, наступним його етапом стане відкрите протистояння.
Олег Жданов про перепалки Пригожина із міноборони Росії: дивитись відео
Резонансні заяви Пригожина: головне
- Днями "кухар Путіна" заявив, що його найманці вийдуть із Бахмута через "снарядний голод", який не хоче покривати міноборони Росії. Втім після довгого мовчання Шойгу відреагував на погрози Пригожина. Він заявив, що міноборони передасть "Вагнеру" стільки озброєння, скільки їм буде необхідно. Цим процесом куруватиме сам Сєргєй Суровікін.
- Одначе на цьому Євгеній Пригожин не зупинився. 6 травня він опублікував черговий лист до міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу про те, що ПВК "Вагнера" передасть свої позиції підрозділам "Ахмата" рівно опівночі 10 травня. Саме тоді, каже Пригожин, "Вагнер" повністю вичерпає свій бойовий потенціал.
- В ISW пояснили, що таким рішенням Пригожин показує недовіру до російського військового командування. А Кадиров, своєю чергою, може отримати власні репутаційні вигоди від участі "тікток військ" у гучній операції.
- Є ймовірність, що для міноборони Росії такий вчинок Пригожина став неприємною неочікуваністю. Тому там досі ніяк не відреагували на його заяву.