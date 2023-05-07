Конфлікт вийшов з-під контролю, – Жданов пояснив бахмутські істерики Пригожина

Днями ватажок ПВК "Вагнера" заявив, що 10 травня його бойовики покинуть Бахмут через брак боєприпасів. Міноборони Росії, ймовірно, зрозуміли наслідки такого рішення і вирішили передати вагнерівцям всю необхідну зброю та снаряди. Втім апетити Пригожина це не задовольнило.

Євгєній Пригожин своїми скандальними заявами намагається набрати політичну вагу. Про це у своєму відеоблозі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал.

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Конфлікт набиратиме обертів

Скандал засновника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина з міністерством оборони Росії найімовірніше не спрямований на те, аби знизити пильність Збройних Сил в Україні. В Росії зараз справді починаються серйозні конфлікти між різними політичними кланами довкола Владіміра Путіна.

Шантаж тим часом продовжився, Пригожин зробив нові заяви. Кадиров ось вчора з'явився і заявив, що якщо вагнерівці підуть (із Бахмута – 24 Канал), то кадирівці готові взяти цю ділянку на себе. Тож Пригожин пішов далі й тепер вимагає від Шойгу, міністра оборони Росії, негайно віддати наказ на те, щоб підрозділ "Ахмат" замінило підрозділ "Вагнер",

– зазначив Олег Жданов.

За його словами, цей "раунд" все ж виграв Пригожин. Бо ж тепер у нього є певний козир в рукаві у вигляді кадирівських військ, які можуть зайти у Бахмут замість вагнерівців.

"Якщо вони вийдуть з Бахмута зі зброєю та боєприпасами, а їм дадуть це зробити, тоді Пригожин зможе ними розпоряджатися і його політична вага почне зростати. Цей конфлікт вийшов з-під контролю", – додав Жданов.

Зараз в Росії "кухар Путіна" має певну політичну силу. В цивілізованому світі його б вважали терористом та злочинцем, але, схоже, росіянам до вподоби такі люди при владі.

Ймовірно, конфлікт між Шойгу та Пригожиним лише набирає обертів і далі розвиватиметься все сильніше. На думку Жданова, наступним його етапом стане відкрите протистояння.

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