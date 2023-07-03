Не погоджена з Кремлем брехня: слова Шойгу про "переворот" Пригожина насмішили навіть росіян

Заява Шойгу про провал "перевороту" Євгенія Пригожина – чергові російські казки. Свідомі люди розуміють, що це не узгоджена між керівництвом Росії брехня.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Невдалий "бунт" власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина стався через вірність російських військових присязі та воєнним обовʼязкам Росії.

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"Вірні присязі хто, вагнерівці? Мені здається в притомних людей, навіть в Росії, викликає це посмішку", – прокоментував Олексій Гетьман.

Лише за 10 днів міністр оборони Росії Сергій Шойгу наважився вперше прокоментувати цю ситуацію. Нічого кращого російська влада придумати не змогла.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що спроба заколоту в Росії 23-25 червня провалилася через вірність російській присязі та військовому обов'язку. До того ж зазначив, що це не вплинуло на ситуацію в Україні.

Олексій Гетьман прокоментував заяву Шойгу щодо "перевороту": дивитись відео

Не знають, що казати

Після невдалого перевороту Євгенія Пригожина 23 червня все оточення Путіна почало казати, що завдяки тиску їм вдалося зупинити похід очільника ПВК "Вагнера" на Москву.

У них немає відпрацьованої концепції, що треба казати та щоб це було схоже на правду, але кожен каже різне. Кожен бреше по-своєму, це виглядає дуже смішно,

– сказав Олексій Гетьман.

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