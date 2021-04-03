Кравчук: конфлікт Росії та України може перерости у третю світову війну

Леонід Кравчук притримується думки, що розпочати будь-яку війну завжди легше, ніж потім її завершити. За його словами, конфлікт Росії та Україні може перерости у третю світову.

Глава української делегації у ТКГ зазначив, що саме тому потрібно взяти під контроль свої емоції, бажання й амбіції та сісти за стіл переговорів. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Дождь".

Читайте також Україна не може загострювати ситуацію – це не наші війська на території Росії, – Кравчук

Війна на Донбасі може перерости у третю світову

Леонід Кравчу наголосив, що шлях сили ніколи не приведе до тривалого миру, спокою і розв'язання питань. Тільки домовленості, бо "на силу завжди знайдеться сила".

Ви чули заяву міністра оборони США? Він сказав: "Ми ніколи Україну не залишимо одну. Ми не дозволимо, щоб Росія здійснила агресію проти України", – це міністр оборони США сказав, а не я кажу. Через загострення мова вже йде не тільки про війну в Україні, мовиться вже й про те, що конфлікт може перерости у третю світову війну,

– додав перший президент.

Загострення на Донбасі: коротко

Протягом минулої доби, 2 квітня, російські окупаційні війська 21 раз порушили режим тиші на Донбасі.

Унаслідок ворожих атак двоє захисників України зазнали поранень.

З початку поточної доби, 3 квітня, бойовики 1 раз атакували позиції ООС.

Днями раніше Росія почала стягувати армію до кордону з Україною.

У США запевнили, що не залишать Україну у разі ескалації.



Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу