Фейгін припустив, до чого призведе конфлікт у російському командуванні

У російському військовому командуванні дійсно існує конфлікт. Його помітно неозброєним оком, і радше за все переможцями з нього вийдуть "старі генерали".

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін. Зміни в командуванні Росії вплинуть на те, що війна стане тотальнішою.

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Конфлікт Пригожина з генералами

Фейгін зазначив, що Пригожин красномовно промовчав щодо зміни командування так званої СВО. Тобто, явно конфлікт є, він нікуди не зник. Командувача військ Герасимова називали "пі**ром" двоє контрактників ПВК "Вагнера".

Пригожин підтримав їх і сказав, що це не СБУшники, це його контрактники. Що ж емоційно, але війна така, вони висловлюють невдоволення саме так. А де дисципліна, ієрархія? Я думаю, що Герасимов і генералітет цього не забули,

– зауважив російський опозиційний правозахисник.

Він додав, що й Шойгу цього не забув, який разом з Герасимовим 15 років формував корпорацію генералів, які очолювати то округ, то рід військ, і навпаки.

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Пригожин програє генералам

За словами російського опозиційного правозахисника, вони нині володіють важелем анігіляції ПВК "Вагнера". Якщо цю ПВК кинути на ділянку, де її просто знищать, то це буде цілком легально. Загинули, намагаючись узяти Слов'янськ, Краматорськ чи ще щось, але не вдалось, усі загинули.

"Зеки, що ж з них узяти? Я не виключаю, що якась така схема буде застосована. Якщо ми в найближчому майбутньому побачимо труп Пригожина, то це буде результат військових обставин. Війна така – сьогодні живий, завтра мертвий", – наголосив Фейгін.

Як він зазначив, цей конфлікт нікуди не зникне, він продовжиться. Кінцевий підсумок – перемога "старих генералів" над "новими зеками". Напруга є, вона публічна всередині частин управління цієї "СВО", між різними групами, вона нікуди не зникне.

Мій прогноз, що Пригожин не виграє цю гру. У нього шансів менше,

– підкреслив російський опозиційний правозахисник.

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