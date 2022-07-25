Чим загострення ситуації на Тайвані може зашкодити Україні: відповідь політолога

У світі обговорюють можливий напад Китаю на Тайвань. У міністерстві оборони Японії та ЦРУ вважають, що наразі загроза дійсно дуже висока, адже від Китаю почали лунати погрози. Ця ситуація може негативно вплинути і на нас. Чим загострення ситуації на Тайвані може зашкодити Україні – читайте у статті.

Про це 24 каналу розповів політолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. Він прокоментував реакцію та погрози Китаю на запланований візит спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.

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Яка ситуація у відносинах між Китаєм та США

За його словами, у ситуації з візитом до Тайваню Ненсі Пелосі Китай застосував дипломатичний прийом, коли одразу з деяких неофіційних джерел передали інформацію, що Пекін може силовим шляхом відреагувати на це.

Що це може бути? Китай може підняти свої літаки у повітря і не дати сісти літаку Пелосі, може заблокувати літак, який сяде на острів, але для цього їм доведеться проводити наземну операцію. А це вже пряме вторгнення та фактично війна,

– пояснив експерт.

Тизенгаузен додав, що США та Японія вже розробили план щодо можливої ескалації з боку Китаю. Зокрема, на найближчих островах будуть розгорнуті бази.

Експерт запевнив, що 31 липня Байден проведе переговори з Сі Цзіньпіном щодо небезпеки такого візиту (Пелосі має прибути до Тайваню 4 серпня). Експерти радять не організовувати цей візит, бо він може призвести до ескалації.

"Китай вже чітко сказав, що вони готові вступити у війну, почати наземну операцію на Тайвань, якщо США визнають його. На сьогодні Тайвань вже визнали 14 країн", – відповів експерт.

Чим це може зашкодити Україні

На думку Тизенгаузена, загострення ситуації на Тайвані може, як мінімум, відволікти увагу від війни в Україні.

Політолог розповів, що тоді США будуть зобов'язані передавати воєнну допомогу Тайваню, бо існує такий законопроект. Туди вже продають зброю, через що обурюється Китай.

Таким чином ще один конфлікт точно не в інтересах України, але буде спостерігати за ситуацією. Адже Китай чітко сказав, що вони готові вступати у війну, якщо що,

– підсумував експерт.

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