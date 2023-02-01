Путін здав назад, він стає більш залежним від свого оточення, – російський опозиціонер

За майже рік війни в Україні Владімір Путін дуже змінився. Через поразки своєї армії на фронті диктатор втрачає авторитет серед російських еліт.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, Путін навіть посварився з олігархом Юрієм Ковальчуком, якого називають "особистим банкіром" очільника Кремля.

Читайте також Кремль не має чіткого плану оборони Криму: чому Путін намагається затягнути війну

Як зазначив Гудков, причиною конфлікту стала відсутність успіхів російської армії на полі бою в Україні.

Путін – вже не той, що рік тому

За словами опозиціонера, зараз російський диктатор – зовсім інша людина, аніж на початку 2022 року.

Рік тому представники оточення Путіна боялися йому щось заперечувати або принаймні намагалися уникати цих проблем. Зараз вони вже йому відкрито говорять,

– сказав Гудков.

Він додав, що російському диктатору довелося змиритися з таким станом справ. Адже, за словами Гудкова, Путін не може без свого оточення.

Стрім Ігоря Гаврищака та Геннадія Гудкова: дивіться повне відео

Розрахунок Путіна на Кадирова та Пригожина провалився

Опозиціонер нагадав, що у певний період очільник Кремля зробив ставку на главу Чечні Рамзана Кадирова та власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина. Зокрема, Путін дозволив цим двом публічно критикувати російську армію. Але диктатор так і не отримав того результату, на який розраховував.

Виникає враження, що Путін сильно здав назад. Адже він готував публічну "прочуханку" для генералів. Але потім зрозумів, що інших генералів у нього немає,

– зазначив Гудков.

Він зауважив, що критики російської армії, зокрема й Кадиров та Пригожин раптово замовкли.

Путін дедалі більше залежить від Патрушева та Герасимова

За словами політика, ображені генерали зараз "стають в позу". Вони можуть натякнути Путіну, що перестануть виконувати його накази, мовляв, воюй сам. А стратегічні вміння диктатора – на рівні плінтуса.

Тому він стає більш залежним від свого оточення – від секретаря радбезу Ніколая Патрушева, начальника генштабу Валєрія Герасимова та багатьох інших людей. А вони теж розуміють, що Путін від них залежний більше, ніж навіть пів року тому,

– розповів Гудков.

Як зазначив опозиціонер, сам очільник Кремля також відчуває, що ситуація для нього змінилася.

"Він – не переможець і не людина, яка вирішує чиїсь долі. Вони (оточення Путіна – 24 Канал) бачать, що він застряг у своїх уявленнях про війну і не може нічого запропонувати, а мобілізація не дає результатів", – сказав Гудков.

Опозиціонер додав, Путін стрімко втрачає авторитет в очах свого оточення.

Російські еліти ставлять собі питання, що робити далі

У російських елітах продовжується боротьба за вплив у Росії. Однак, за словами Гудкова, навіть це відходить на другий план. Зараз російські високопосадовці все частіше ставлять один одному питання: "А що робити далі?".

"Хоч якесь розуміння вони намагаються отримати на нарадах у Кремлі. Але Путін не може дати відповідей. Наростає обурення після нарад, адже виникає ще більше питань", – зазначив Гудков.

Він додав, що невдоволення диктатором у керівництві Росії наростає дедалі більше.

Проблеми Владіміра Путіна: коротко