Путін божевільний, – Гудков припустив, чи наважиться диктатор напасти на країни Балтії

Росія може масштабувати війну в Україні та вступити в прямий конфлікт з країнами-учасницями НАТО, зокрема країнами Балтії. Це необхідно Владіміру Путіну, щоб обґрунтувати постійне нарощування озброєння та збільшення кількості російської армії.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков сказав 24 Каналу, що враховуючи дії Путіна зокрема щодо війни в Україні, не можна виключати того, що він зважиться на такий крок. А висловлювання та поведінка очільника Кремля лише підсилюють ці побоювання.

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Діє за межами здорового глузду

Якщо керуватися здоровим глуздом та логікою, то цю війну Путін взагалі не мав би розпочинати, адже воювати в Україні – це самогубство для нього.

Війна в Україні може закінчиться для нього фатально, а тим більш конфронтація з НАТО,

– наголосив Гудков.

Проте є очевидним фактом, на його думку, що Путін – неадекватний, він діє за межами здорового глузду та не бачить реальної картини того, що відбувається.

"В цих умовах виключатиме ескалацію ми не маємо жодного права. Імовірність такого сценарію є низькою, але вона існує. Ми не можемо зрозуміти ступінь безумства Кремля, тому виключити війну з НАТО не можна", – підкреслив російський опозиціонер.

Можливо потрібен болючий стусан

Водночас конфлікт меж Росією та країнами НАТО нагнітається. Тригером може стати будь-яка ситуація.

Під час масованого обстрілу України 29 грудня російська ракета зайшла у повітряний простір Польщі . Проте потім вона повернулась на територію України. МЗС Польщі з цього приводу вручило ноту протесту російському дипломату. А коли відбувалась атака 2 січня, Польща підіймала в небо винищувачі F-16 , щоб захистити свій повітряний простір.

"Я починаю міркувати досить цинічно, а може нехай Захід зрозуміє, з ким він має справу, і в нього нарешті зникнуть останні сумніви щодо Путіна. Якщо західні країни не вірять, що Путін божевільний та здатний вчинити катастрофу, то їм потрібен гарний, болючий стусан. Можливо Путін зважиться на нього, щоб їм було зрозуміліше, хто є Путін і як з ним потрібно вчинити", – зазначив Геннадій Гудков.

Чи має Путін наміри воювати з країнами НАТО