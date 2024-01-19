Триває 13 років: наскільки далеко зайшла конфронтація Угорщини з Євросоюзом

Протистояння ЄС та Угорщини триває 13 років поспіль, відколи Віктор Орбан повернувся до влади. Все почалося із законів про медіа у 2010 році, коли політик фактично взяв під свій контроль медійний простір країни.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський. Ба більше – саме від Орбана залежить чи позбавлять його права голосу у Європейській раді і чи застосують процедуру за 7 статтею.

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"Європарламент швидше за все проголосує, що цю процедуру треба запустити", – припустив він.

Протистояння ЄС та Орбана

Разом з Віктором Орбаном у конфлікт вступає й словацький прем'єр Роберт Фіцо. Словаччина страхує Угорщину, як свого часу це робила Варшава, відзначив Тужанський. Адже в Єврораді рішення має прийматися одноголосно, крім країни, проти якої ініційована відповідна процедура.

"Перспектива того, що Угорщину можуть позбавити права голосу, могла бути озвучена Орбану у кулуарах ще 14 – 15 грудня. Зрештою, тоді він вийшов "попити кави" (мовиться про процес голосування – 24 Канал)", – сказав експерт.

Наразі для Орбана є два шляхи: продовжити свою гру в шантаж, але з іншого боку для Угорщини важливий європейський вектор, оскільки є заморожені активи. І ще одне питання – репутація.

"Стати в новітній історії ЄС країною, яку першою позбавлять права голосу, Угорщина точно не хоче. Бо цього року вона ще й має головувати в ЄС. І що б там Орбан не говорив, але їхня країна підтримує Україну саме у військовій сфері – дає гроші на зброю. Насправді в інтересах Угорщини, щоб Україна стояла, перемогла (Росію – 24 Канал) і залишалася незалежною", – упевнений Тужанський.

Ба більше – антиукраїнська риторика Угорщини з'явилася минулого року. Усі роки країна була за українську євроінтеграцію.

"Угорщина першою нам скасувала свої національні візи, коли нам там була затримка запровадженням безвізу загалом. Мовляв це був такий жест, умовно, поки Брюссель там зволікає. Тому неважливо, що говорить Орбан – важливо, що він робить. Треба напряму вести переговори", – додав він.

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