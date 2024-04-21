Підняли прапори і скандували "Україна", – нардеп розповів, як голосували за допомогу у Конгресі
Конгрес США 20 квітня проголосував за допомогу Україні. Український пакет передбачає призначення орієнтовно 61 мільярд доларів асигнувань для України, союзників і поповнення арсеналів американської армії, а також надання Україні далекобійних ракет ATACMS.
Ухвалення цього рішення було надважливим для України. Однак й самі конгресмени зраділи, що допомогу нарешті буде схвалено. Детально про те, як минуло голосування у Конгресі, 24 Каналу розповів Народний депутат Ярослав Железняк.
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Як пройшло голосування за допомогу Україні
Попри те, що для американського конгресу прийняття законопроєктів – це цілком звичайна подія, однак ухвалення допомоги Україні було особливим. На це було кілька причин
"Це була не буденна подія для США. Голосування відбувалося у суботу, це було умовно позачергове засідання, тому що закінчитись воно мало ще 19 квітня. Щобільше, цей пакет мав велике значення навіть для внутрішньої політики Сполучених Штатів", – зазначив Ярослав Железняк.
Річ у тім, що за ухваленням законопроєктів слідкували не лише ті країни, яких безпосередньо стосувалась допомога – Україна, Ізраїль та Тайвань – але й багато самих американців. Один із законів стосувався нацбезпеки США, зокрема заборони Тік Току, тож це викликало справжній інтерес в американського суспільства.
Це була непересічна подія, конкретно це було помітно на нашому законопроєкті. Тому що коли на другій з п'яти хвилин голосування було зрозуміло, що є переважна більшість голосів, то багато конгресменів дістали українські прапори, зібрались умовно біля трибуни та почали скандувати "Ukraine". Голова на засіданні натякнув, що в Конгресі заборонена демонстрація будь-яких прапорів інших країн, але не скажу, що це зупиняло конгресменів,
– розповів нардеп.
З чотирьох голосувань за законопроєкти 20 квітня, саме на українському питанні у конгресменів з'явилося видиме піднесення.
Конгрес ухвалив законопроєкт про допомогу Україні: деталі
- Перед остаточним голосуванням за законопроєкт про підтримку України у Палаті представників США відхилили усі поправки, які зменшували допомогу. Зокрема, провалилась поправка Марджорі Грін, яка виступала проти допомоги Україні взагалі. Зрештою, Конгрес США проголосувала за законопроєкт №8035 про допомогу Україні в розмірі майже 61 мільярда доларів.
- Далі законопроєкт має відправитись до Сенату США. Президент США Джо Байден вимагає, аби там якомога швидше проголосувати за допомогу Україні. Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер повідомив, що голосування відбудеться вже у вівторок, 23 квітня, у другій половині дня.
- Після того, як законопроєкт остаточно ухвалять, допомогу Україні можуть почати відправляти майже одразу. Так, сенатор-демократ Марк Уорнер розповів, що США можуть відновити постачання зброї в Україну вже до кінця наступного тижня. Крім того, він зазначив, що, найімовірніше, до відправки вже готові і далекобійні ракети ATACMS.