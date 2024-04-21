Підняли прапори і скандували "Україна", – нардеп розповів, як голосували за допомогу у Конгресі

Конгрес США 20 квітня проголосував за допомогу Україні. Український пакет передбачає призначення орієнтовно 61 мільярд доларів асигнувань для України, союзників і поповнення арсеналів американської армії, а також надання Україні далекобійних ракет ATACMS.

Ухвалення цього рішення було надважливим для України. Однак й самі конгресмени зраділи, що допомогу нарешті буде схвалено. Детально про те, як минуло голосування у Конгресі, 24 Каналу розповів Народний депутат Ярослав Железняк.

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Як пройшло голосування за допомогу Україні

Попри те, що для американського конгресу прийняття законопроєктів – це цілком звичайна подія, однак ухвалення допомоги Україні було особливим. На це було кілька причин

"Це була не буденна подія для США. Голосування відбувалося у суботу, це було умовно позачергове засідання, тому що закінчитись воно мало ще 19 квітня. Щобільше, цей пакет мав велике значення навіть для внутрішньої політики Сполучених Штатів", – зазначив Ярослав Железняк.

Річ у тім, що за ухваленням законопроєктів слідкували не лише ті країни, яких безпосередньо стосувалась допомога – Україна, Ізраїль та Тайвань – але й багато самих американців. Один із законів стосувався нацбезпеки США, зокрема заборони Тік Току, тож це викликало справжній інтерес в американського суспільства.

Це була непересічна подія, конкретно це було помітно на нашому законопроєкті. Тому що коли на другій з п'яти хвилин голосування було зрозуміло, що є переважна більшість голосів, то багато конгресменів дістали українські прапори, зібрались умовно біля трибуни та почали скандувати "Ukraine". Голова на засіданні натякнув, що в Конгресі заборонена демонстрація будь-яких прапорів інших країн, але не скажу, що це зупиняло конгресменів,

– розповів нардеп.

З чотирьох голосувань за законопроєкти 20 квітня, саме на українському питанні у конгресменів з'явилося видиме піднесення.

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