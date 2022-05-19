Конгрес США схвалив виділення Україні 40 мільярдів доларів допомоги

Сенат Конгресу США 19 травня схвалив рішення про виділення Україні 40 мільярдів доларів допомоги.

Тепер ініціативу відправили на підпис президенту США Джо Байдену. Проти виступили лише 11 сенаторів, за – 86. До слова, дебатів не було.

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Так, всі демократи підтримали закон, проти проголосували 11 республіканців. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер наголосив, що Америка виконає свою обіцянку підтримувати народ України. За його словами, 40 мільярдів доларів допомоги задовольнить великі потреби українського народу, який бореться за своє виживання з російським агресором.

Реакція України

До речі, на схвалення допомоги відреагували вже в Україні. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак подякував союзникам. Він наголосив, що рухаємося до перемоги впевнено та стратегічно.

Президент Володимир Зеленський додав, що це вагомий внесок США у відновлення миру й безпеки в Україні, Європі та світі загалом. Тепер чекаємо на підпис Байдена.

Радник глави ОП Михайло Подоляк теж подякував сенаторам та американському народу за підставлене плече. Він відзначив, що зброя – найкращий дипломат та перекладач на мову, яку розуміє Росія.

Хто блокував допомогу

Зауважимо, що допомогу схвалили з тижневою затримкою. Річ у тім, що проєкт про виділення грошей раніше блокував сенатор Ренд Пол – республіканець від Кентукі.

Він вимагав свою правку – аби в законі передбачили створення спеціального генерального інспектора, який контролював би витрати військової допомоги Україні. Республіканець наполягав на внесенні пункту в основний документ законопроєкту, а це б зайняло багато часу.

Слід зазначити, що цей політик і раніше втрапляв у скандали. Зокрема він мав зв'язки з Росією та попереднім президентом США Дональдом Трампом.

У 2018 році Пол поїхав до Москви, щоб передати лист від Трампа Путіну. Сенатор називав це "честю".

Згодом він блокував ухвалення санкцій США проти будівництва "Північного потоку-2".

Нагадаємо, що президент США 9 травня підписав закон про ленд-ліз. Так завдяки цьому США зможуть постачати нашій країні озброєння та іншу допомогу за спрощеною процедурою.

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