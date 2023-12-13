Безкомпромісна боротьба: чому республіканці блокують військову допомогу Україні від США

На пресконференції з нагоди зустрічі із Володимиром Зеленським Джозеф Байден закликав Конгрес не робити "різдвяний подарунок Путіну" й проголосувати допомогу для України. Але поки що його адміністрація не змогла подолати жорстку опозицію республіканської партії.

Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко. На його думку, Байден поставиться серйозно до своєї обіцянки докласти всіх зусиль для успішних переговорів із республіканцями, однак останні поки що не зробили кроків назустріч.

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Про що свідчать сигнали зі США

Численні партнери та союзники США намагаються переконати республіканців, що підтримка України потрібна для всього вільного світу. Для цього, зокрема, до США прилітав Девід Кемерон, очільник МЗС Великої Британії.

Втім, часу на ухвалення цього важливого рішення залишилося вкрай мало, і ніяких повідомлень про подовження роботи Конгресу поки що не надходило. Натомість Республіканська партія надсилає сигнали, що Конгрес не встигне узгодити допомогу Україні до Різдва.

Раніше з адміністрації Байдена повідомляли, що Демократична партія готова до поступок республіканцям у питанні контролю міграції. Однак нині виглядає на те, що опозиційна партія вважає ці поступки недостатніми.

Чи сприймуть республіканці заклики Байдена

Затримка із ухваленням багатомільярдного законопроєкту Байдена для допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню свідчить про те, що інтереси внутрішньополітичної боротьби у США зараз переважають їхні національні інтереси.

Навіть більше: неспроможність США ухвалити рішення про допомогу своїм партнерам може призвести до того, що Вашингтон втратить свою геополітичну гегемонію, а разом із нею гегемонію втратить і весь демократичний світ.

Трамп узяв курс на руйнування всього, що створили демократи. Завдання поразки демократам вимальовується в лінію безкомпромісної боротьби,

– зауважив Осипенко.

Серед іншого, це суттєво підважує ідею двопартійної підтримки України в Конгресі. Інакше б Президенту України не було потреби їхати в Сполучені Штати саме для комунікації з конгресменами про нагальну необхідність допомоги для України.

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