Теж хочуть зустрітись з Зеленським: конгресмени просять змінити дату візиту президента України

Білий дім запросив Володимира Зеленського до США 30 серпня. Проте ця дата не підходить американським конгресменам, які у цей час перебуватимуть на канікулах. Політики теж не проти зустрітись з главою України.

Про це розповіла співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур. Вона наголосила, лист з проханням змінити час зустрічі уже направили главі Білого дому Джо Байдену.

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Змінити дату не так складно, – конгресменка

Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий – це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом,

– зазначила вона.

Солідарний з позицією Каптур і сенатор-республіканець Тед Круз. У твітері він написав, що президент Зеленський не зможе залучити до дискусії членів Конгресу, які виступають проти капітуляції перед "Північним потоком-2".

Про дату візиту Зеленського стало відомо 21 липня

Конгрес США перебуватиме на канікулах з 7 серпня по 20 вересня.

Зазначимо, що про дату візиту Зеленського до США стало відомо ввечері 21 липня. Відповідне оголошення з'явилось на сайті Білого дому. Президент України привітав призначення дати і наголосив, що чекає на плідну та змістовну зустріч. Пріоритетом стане обговорення стратегічного партнерства двох країн.

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