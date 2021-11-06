Конгресмени закликають Байдена збільшити військову допомогу Україні
Джерело:Defence News
У Палаті представників США закликали главу Білого дому збільшити військову допомогу Україні. Відповідний лист направили двоє конгресменів від Республіканської партії.
Лист Байдену надійшов від Майка Роджерса та Майка Тернера. Звернення у своє розпорядження отримали і американські ЗМІ.
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Конгресмени хочуть, аби США збільшили присутність у Чорному морі
Конгресмени наполягають на тому, щоб розгорнути військові сили США у Чорному морі. Це дасть змогу запобігти загрозі вторгнення з боку Росії.
З огляду на недавнє збільшення російських військ на кордоні з Україною, ми закликаємо вашу адміністрацію вжити негайних і швидких дій для надання підтримки Україні у формі розвідки та зброї,
– написали політики.
Зазначимо, що Роджерс та Тернер є членами Комітету збройних сил та Підкомітету зі стратегічних сил. Вони впевнені, що Білий дім не може ігнорувати тривалу загрозу з боку Росії.
Москва сильно активізувалась, – конгресмени
Хоча наміри Росії не зрозумілі, присутність елітної 1-ї гвардійської танкової армії Росії підтверджує побоювання, що Росія планує додаткові вторгнення на територію України,
– написали члени Палати представників.
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У США стежать за російськими військами неподалік кордону України
Раніше у Вашингтоні зазначили, що пильно стежать за переміщенням російських військ неподалік кордону Росії та України. У Пентагоні кажуть, що ця "активність Москви" вражає своїми масштабами. Також США продовжують консультації з партнерами та союзниками.