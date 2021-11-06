Конгресмени закликають Байдена збільшити військову допомогу Україні

У Палаті представників США закликали главу Білого дому збільшити військову допомогу Україні. Відповідний лист направили двоє конгресменів від Республіканської партії.

Лист Байдену надійшов від Майка Роджерса та Майка Тернера. Звернення у своє розпорядження отримали і американські ЗМІ. До теми Глава ЦРУ поїхав у Москву через скупчення російських військ біля кордону України, – CNN Конгресмени хочуть, аби США збільшили присутність у Чорному морі Конгресмени наполягають на тому, щоб розгорнути військові сили США у Чорному морі. Це дасть змогу запобігти загрозі вторгнення з боку Росії.

З огляду на недавнє збільшення російських військ на кордоні з Україною, ми закликаємо вашу адміністрацію вжити негайних і швидких дій для надання підтримки Україні у формі розвідки та зброї,

– написали політики.

Зазначимо, що Роджерс та Тернер є членами Комітету збройних сил та Підкомітету зі стратегічних сил. Вони впевнені, що Білий дім не може ігнорувати тривалу загрозу з боку Росії.

Москва сильно активізувалась, – конгресмени

Хоча наміри Росії не зрозумілі, присутність елітної 1-ї гвардійської танкової армії Росії підтверджує побоювання, що Росія планує додаткові вторгнення на територію України,

– написали члени Палати представників.

Тим часом Росія хоче помститися за Bayraktar: Кремль влаштував атаку фейками

У США стежать за російськими військами неподалік кордону України

Раніше у Вашингтоні зазначили, що пильно стежать за переміщенням російських військ неподалік кордону Росії та України. У Пентагоні кажуть, що ця "активність Москви" вражає своїми масштабами. Також США продовжують консультації з партнерами та союзниками.