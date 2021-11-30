Конституційний Суд відмовився приводити до присяги нових суддів, яких призначив Зеленський

За інформацією ЗМІ, Конституційний суд відтермінував присягу суддів Олександра Петришина та Оксани Грищук. Їх напередодні призначив президент Володимир Зеленський.

Причиною такого рішення суддів КСУ є нібито відсутність місць у суді за квотою президента. Тому приведення до присяги новопризначених Петришина та Грищук було б незаконним.

Нагадаємо Зеленський призначив двох суддів КСУ замість Тупицького і Касмініна

Конституційні повноваження Тупицького не закінчилися

Конституційний суд складається з 18 суддів, по 6 з яких призначаються за трьома різними квотами. Серед таких і призначення президента. однак за інформацією ЗМІ, в КСУ переконані, що конституційні повноваження Олександра Тупицького та Олександра Касмініна не припинені. Тому й вони буцімто відмовилися привести до присяги нових суддів, оскільки тоді їх нібито було б 8.

Таким чином Конституційний суд проігнорував указ про відсторонення Тупицького та Касмініна й призначення Петришина й Грищук. Справу про відсторонення двох суддів повинен розглянути Верховний суд.

В Офісі Президента заявили, що двох нових суддів призначили на місця, які ще від березня є вакантними. Однак у Конституційному суді заявили, що таких місць немає.

Призначення нових суддів Конституційного суду: головне