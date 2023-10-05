Осінньо-зимові погодні умови уповільнять, але не зупинять контрнаступ ЗСУ, – ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, як проходитимуть наступальні дії української армії восени та взимку 2023 – 2024 років. Експерти вважають, що ці погодні умови можуть сповільнити контрнаступ наших військових.

Попри це, остаточно контрнаступальні дії Збройних Сил нашої держави не зупиняться. Наразі українські військові також продовжують деокуповувати наші території від ворога.

До теми Два поверхи заглиблюють у землю: окупанти панічно укріплюються на Запорізькому напрямку

Як триває український контрнаступ зараз

Аналітики зазначили, що українські військові продовжують наступальні операції поблизу Бахмута в Донецькій області та на Заході Запорізької області. На цих напрямках наші захисники мали певні просування.

Українські війська продовжували наступати на залізницю між Кліщіївкою та Андріївкою, а український Генеральний штаб заявив, що ЗСУ досягли часткового успіху поблизу цих населених пунктів,

– наголосили в ISW.

До того ж експерти, посилаючись на дані з геолокаційних кадрів, підкреслили, що українські військові також просунулися на схід від Новопрокопівки на Заході Запорізької області. А Генштаб ЗСУ повідомив, що наші захисники досягли часткового успіху на захід від Роботиного.

Аналітики також розповіли, що, за попередніми даними деяких російських джерел, Сили оборони просунулися до лінії окопів загарбників на лінії Роботине – Копані у Запорізькій області.

Що буде з наступом восени й взимку

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі

Експерти американського Інституту вивчення війни, посилаючись на слова речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, сказали, що хороша погода триватиме ще шість – вісім тижнів, перш ніж вона вплине на операції як України, так і Росії.

"Сезонний сильний дощ і бруд восени сповільнить рух по ґрунту з обох сторін. Проте осінній дощ і бруд зазвичай менш інтенсивні, ніж весняні умови", – наголосили в ISW.

Крім того, на думку аналітиків, зміцнення ґрунту під час зимових морозів, ймовірно, дозволить збільшити темп бойових дій. Ба більше, українські офіційні особи мають намір продовжувати контрнаступальні операції до кінця 2023 року, використовуючи холодні погодні умови.

Наостанок в ISW оцінили, що наступальні операції триватимуть протягом зимового сезону. Зокрема, раніше аналітики спостерігали продовження бойових дій протягом осені 2022 року, зимового сезону 2022 – 2023 років і весни 2023 року.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини