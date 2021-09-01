Контракти на 2,5 мільярда доларів: Укроборонпром домовився про співпрацю зі США

Держконцерн Укроборонпром провів з американськими компаніями низку переговорів, які виявилися вкрай ефективними. За підсумками перемовин вдалося укласти угоди про співробітництво на загальну суму 2,5 мільярда доларів.

Угоди передбачають спільні розробки, постачання продукції та створення нових виробничих потужностей.

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Відтепер держконцерн Укроборонпром співпрацюватиме з:

Lockheed Martin Corporation;

Harris Global Communications Inc., що входить до групи L3Harris Technologies;

GLOBAL ORDNANCE;

DAY & ZIMMERMANNLONE STAR LLC.

Досягнуті домовленості та підписані угоди виводять на новий етап співпрацю між нашими країнами у сфері ОПК та підтверджують зацікавленість американських партнерів у співробітництві з українською оборонкою,

– сказав очільник Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Зауважимо, що раніше Експортно-імпортний банк США і Мінекономіки України підписав меморандум про взаєморозуміння, який передбачає виділення додаткових 3 мільярдів доларів. З них 60 мільйонів доларів будуть у вигляді військової допомоги.

Крім того, 31 серпня очільники оборонних відомств України та США підписали угоду. Документ стосується досліджень, розробок, випробувань і оцінки озброєнь.