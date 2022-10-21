Вихід ЗСУ на херсонський берег Дніпра: яка небезпека чекатиме на росіян

Окупанти намагаються втримати правобережний плацдарм на Херсонщині. Адже на протилежному боці Дніпра позиції ворога будуть дещо програшними.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт, аналітик Андрій Харук. Він наголосив, що ліквідація окупантів на правому березі дозволить ЗСУ перекинути додаткові війська на лівий.

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Яка зараз ситуація на правобережжі Херсонщини

Харук зазначив, що наразі на Херсонщині спостерігається не втеча росіян, а спроба їхнього відступу. Адже окупанти розуміють, що логістика їхнього угруповання на правому березі є надзвичайно складною.

За його словами, цей плацдарм загарбникам дуже потрібний для потенційного наступу, наприклад, на Миколаїв і далі, можливо, навіть для прориву до Придністров'я. Це, якщо говорити про плани рівня лютого – березня.

Зараз, зрозуміло, таких планів вони будувати не можуть, з огляду на реальну оцінку наявних ресурсів. Відповідно, утримання правобережного плацдарму для них, з одного боку, є потрібним з погляду політики. Але з військового погляду він зараз, як валіза без ручки,

– наголосив військовий експерт.

Тобто, зауважив він, особливих виграшів росіяни досягти там не можуть. А радикально посилити угруповання для наступу їм вкрай складно.

Харук пояснив,яка небезпека чекатиме на росіян у разі входу ЗСУ в Херсон: дивіться відео

Яка небезпека чекатиме на росіян у разі переходу на лівий берег

Харук зауважив, що закріпитися теоретично можна й на лівому березі. Інша справа, що правий берег Дніпра все-таки вищий і позиції їхні на лівому будуть дещо програшними.

Тут виникає ще одна небезпека. Тому що ліквідація правобережного плацдарму дозволить і нашим Збройним Силам перекинути додаткові війська, скажімо, на лівий берег на територію Запорізької області, поки що частково окупованої,

– заявив військовий експерт.

І, за його словами, ЗСУ там можуть створити певну загрозу з північного напрямку на Мелітополь. А росіянам доведеться рахуватися з тим, що їм потрібно буде посилювати оборону не стільки по Дніпру, скільки переміщувати угруповання на північну ділянку фронту.

Вихід наших військ на берег Дніпра в Херсоні фактично означатиме закінчення певного етапу бойових дій. Далі форсувати Дніпро нашим підрозділам буде складно, а ось перенесення центру бойових дій у напрямку Запоріжжя та на окупований Мелітополь – це цілком можливо й виглядало би раціонально,

– наголосив Харук.

Водночас він додав, що не можна виключати того, що зусилля ЗСУ буде переміщено на нинішній північний фланг, тобто стик Харківської й Луганської областей.

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