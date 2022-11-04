У ЗСУ розповіли про події на Херсонщині та пояснили важливість Снігурівки

Наші захисники продовжують відвойовувати у російських загарбників нові території у Херсонській області. Важливе значення на цьому напрямку матиме звільнення Снігурівки на Миколаївщині.

Про це 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, російські окупанти організували там логістику та накопичили багато своїх елементів забезпечення.

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Чим важлива Снігурівка

Гуменюк зазначила, що тимчасова окуповане місто Снігурівка розташоване у Миколаївській області.

Там, дійсно, є значення певне і географічні особливості відвойовування цього напрямку. Зокрема, і пов'язані з ландшафтом, і пов'язані з вузловим перетином логістичних маршрутів,

– наголосила речниця ОК "Південь".

Крім того, за її словами, ворог організував там логістику та накопичив багато своїх елементів забезпечення. Але паланням 6 цистерн із пальним, ударами по складах із боєприпасами й технікою та, зокрема, по розміщенню одного з підрозділів ЗСУ влучно підкоригували вогневим контролем їхню кількість та доцільність.

Гуменюк розкрила деталі палання ворожих складів на Півдні та розповіла про важливість Снігурівки: дивіться відео

Що відомо про події на Херсонщині

Гуменюк зауважила, що після наших ударів окупанти розпочали здійснювати там певні передислокації, переїжджати в інші населені пункти, але за цим напрямком усе ще триває робота ЗСУ.

Крім того, на самій Херсонщині, дійсно, тривають бої і триває контрбатарейне протистояння,

– сказала речниця ОК "Південь".

Тому що, додала вона, прямого зіткнення на Херсонщині наразі не відбувається через те, що це недоцільно ані за ландшафтом, ані за порядком ведення бойових дій.

Яка зараз ситуація на Херсонщині: коротко