Небезпечний сценарій для нас, – ексміністр оборони про плани й спроможності Росії

Майбутній контрнаступ Збройних Сил України не на жарт лякає росіян. Вони планують свою оборону, проте через деякі фактори їм не вдасться ефективно підготуватися.

Про це 24 Каналу розповів міністр оборони України (у 2019 – 2020 роках), голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк. За його словами, через протяжну лінію фронту російські загарбники не зможуть ефективно оборонятися.

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Небезпечний сценарій для України

У росіян вже є стратегія оборони та загальний план дій для майбутнього українського контрнаступу. Проте досягнути своїх цілей їм навряд чи вдасться.

Будь-яка війна має політичну ціль, а вона у росіян була сформована, швидше за все, особисто президентом. Військові точно не можуть йому запропонувати змінити цю ціль. А вона абсолютно нереалістична,

– зазначив Андрій Загороднюк.

Для Владіміра Путіна зараз абсолютно неможливо визнати провальний результат. Але оскільки росіяни не зможуть досягти визначеної політичної цілі, тому, ймовірно, все, що робитимуть окупанти – спробують оборонятися і затягнути цю війну.

"Це небезпечний сценарій для нас. Росіяни виснажуватимуть наші ресурси, сили та резерви наших партнерів, думаючи, що їхніх ресурсів вистачить надовше", – зауважив ексміністр.

Андрій Загороднюк про стратегію росіян: дивитись відео

Росіяни не зможуть підготуватись

Попри все наші союзники заявляють, що вони підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде необхідно.

Ці меседжі йдуть не лише нам, але й росіянам. Мовляв, не думайте, що наші ресурси колись закінчаться і ми відступимо від України,

– наголосив Загороднюк.

Щодо планів противника, ексміністр додав, що звісно, вони готуються стримувати український контрнаступ, але ворожі війська розтягнуті на величезну лінію фронту. Тому у них не буде можливості ефективно підготуватися.

Якщо контрнаступ відбудеться з ефектом несподіванки, то це буде дуже неприємним ударом для росіян.

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