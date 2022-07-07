Війна буде затяжною, – військовий експерт сказав, коли наступ росіян може зупинитися

Військо окупантів зараз перегруповується для подальшого наступу, адже у них не сформовано достатньо потужності, аби просуватись на 10 – 15 кілометрів. Потрібно зауважити, що Сєвєродонецьк та Лисичанськ ворог не міг взяти два місяці, а дії ЗСУ при обороні цих міст сильно вплинули на їхні "бойові потуги".

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що оборона Луганщини насправді унікальна історична подія, яка полягає у тому, що українці змогли зупинити цю орду і станом на зараз стримують її від подальшого наступу.

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"Зараз ми можемо спостерігати стан певної "стратегічної рівноваги" – окупанти не мають сил та засобів на нові захоплення, а ми ще не зібрали всю вогневу потугу, аби вибивати їх із нашої землі", – пояснює ситуацію на фронті військовий експерт.

Проте не варто зачаровуватись та впадати в ілюзію, що через кілька тижнів чи місяців все закінчиться, каже Черник.

Я не прихильник швидкої концепції перемоги, навпаки я вважаю, що ця війна буде затяжною. А по якій точці будуть йти найважчі бої, насправді вже не є так важливо,

– додає фахівець.

"Противнику важливо просуватись вглиб української території і він робитиме для цього геть усе можливе. Чи прийде час, аби вибити російських окупантів – прийде. Але це станеться за умов, коли установок HIMARS буде не десяток, а хоча б сотня", – говорить Петро Черник.

На мій погляд, перелам не станеться аж так швидко. За найкращих умов, це буде вкінці серпня, переконаний експерт.

Відхід українських захисників з Лисичанська – важливі деталі

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що в Лисичанську вороги планували котел, а ЗСУ цього не допустили.

За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, росіяни втратили у Лисичанську та Сєвєродонецьку 7 тисяч солдатів.

При цьому голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що українські оборонці вийшли з міста без втрат.

Залишатись в Лисичанську не було сенсу, адже ворог просто знищував населений пункт на відстані.

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