Жданов назвав 2 головні цілі, які є у ЗСУ на найближчі місяці

За даними української розвідки, найгарячіші дії на фронті розпочнуться за кілька місяців. У цей час для ЗСУ будуть 2 головні цілі.

Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов. Як Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і передбачав, важкі бої на фронті припадуть на кінець лютого – березень, підкреслив Жданов.

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Перша ціль

Жданов наголошує, що в найближчі місяці основна мета Збройних Сил України – остаточно завершити оборонну операцію. До сьогодні Росія "нав'язує" нашим військовим ведення оборонної операції, яку ті змушені продовжувати.

Головне завдання для України зараз – витримати цей удар, якщо Росія зможе сформувати наступальне угрупування і спробує відновити наступ на інших напрямках. За винятком Луганського напрямку, ми намагаємося трохи тиснути на російські війська,

– додав Жданов.

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Друга ціль

Коли ЗСУ впораються із оборонним завданням, зауважив військовий експерт, то наступним етапом будуть контрнаступальні дії.

Я не бачу сьогодні такої швидкої та різкої готовності Росії сформувати ударне угрупування. Вони все, що везуть до України, в основному кидають на поповнення втрат, як в техніці, так і в особовому складі,

— додав експерт.

Жданов зауважив, що 100-тисячний чи навіть 200-тисячний резерв, про який говорять росіяни, вони ще не сформували в ударне угруповання, хоча теоретично він десь є на території Росії.

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