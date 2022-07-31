Контрнаступ вже триває, не дозволяємо захопити нові території, – ОК "Південь"

Наразі масштабних випадів збоку росіян – немає. Проте точково вони намагаються на окремих напрямках розвідати силу наших підрозділів, потужність оборони й готовності до нашого контрнаступу.

Про це для 24 каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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"Тобто те, що ми називаємо контрнаступом, вже триває. Оскільки ми не дозволяємо окупанту захопити нові території", – зазначила речниця.

Вони намагаються, але, не маючи успіху, постійно ретируються на свої позиції й продовжують їх укріплювати,

– повідомила Наталя Гуменюк.

За її словами, російські окупанти відчувають, що український вогневий контроль досить потужний.

"Ми маємо під контролем й транспорті артерії, їх логістичні центри, їх пункти управління, опорні пункти. З яких вони намагаються формувати той самий удар, яким випробовують", – розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що його вони здійснюють дуже невеличкими групами – до роти. Час від часу намагаються проснутися в якомусь напрямку, але одразу отримують потужну вогневу відсіч.

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Що відомо про український контрнаступ