Контрнаступ вже триває, не дозволяємо захопити нові території, – ОК "Південь"
Наразі масштабних випадів збоку росіян – немає. Проте точково вони намагаються на окремих напрямках розвідати силу наших підрозділів, потужність оборони й готовності до нашого контрнаступу.
Про це для 24 каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.
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"Тобто те, що ми називаємо контрнаступом, вже триває. Оскільки ми не дозволяємо окупанту захопити нові території", – зазначила речниця.
Вони намагаються, але, не маючи успіху, постійно ретируються на свої позиції й продовжують їх укріплювати,
– повідомила Наталя Гуменюк.
За її словами, російські окупанти відчувають, що український вогневий контроль досить потужний.
"Ми маємо під контролем й транспорті артерії, їх логістичні центри, їх пункти управління, опорні пункти. З яких вони намагаються формувати той самий удар, яким випробовують", – розповіла Гуменюк.
Вона зазначила, що його вони здійснюють дуже невеличкими групами – до роти. Час від часу намагаються проснутися в якомусь напрямку, але одразу отримують потужну вогневу відсіч.
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Що відомо про український контрнаступ
- Лише конкретні бойові дії покажуть, яким буде контрнаступ Збройних Сил України. Однак тактично він точно не буде схожий на те, як поводяться війська окупанта.
- Наші бійці ефективно використовують новітню зброю, яку надали іноземні партнери, аби підготуватися до контрнаступу. ЗСУ рішуче пошкодили щонайменше 3 мости через річку Дніпро, на які росія покладається для постачання зброї на території, що перебувають під її контролем. Про це розповіли британські розвідники.
- Українська армія або вже почала йти в контрнаступ або активно до нього готується. На це вказують одразу кілька фактів, а також заяв, які зроблені не лише в анонімній розмові з журналістами, а й публічно. До такого висновку дійшли експерти вашингтонського Інституту вивчення війни – ISW.
- Зараз підрозділи Збройних Сил України поступово, але регулярно просуваються вперед. Є певна динаміка, яка найближчим часом має всі шанси пришвидшитися. В найближчий місяць зможемо побачити серйозний контрнаступ наших військових. Про це рощповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак.
- Не варто розраховувати на блискавичне і швидке звільнення окупованих територій, адже ворог не захоче легко здаватися. Передумови для хороших новин ми маємо, однак не варто поспішати та казати, що пастка замкнулася і противник не буде битися.