Якісна артилерія змінила хід подій на фронті: боєць ЗСУ порівняв наші гармати з російськими

У Міністерстві оборони України заявили, що російська армія вже втратила на фронтах перевагу в артилерії. Цього вдалось досягнути завдяки ширшому використанню артилерії 155-го калібру з українського боку.

Важливість артилерії на фронті важко переоцінити. Завдяки їй вдається досягнути чималих результатів. Детальніше про це 24 Каналу розповів Максим Морозов – боєць "Легіону Свободи".

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Ситуація з артилерією в Україні покращилась

У Міністерстві оборони повідомили, що кожні 100 стволів 155 калібру – це теж саме, що 300 – 400 стволів 152-го калібру, які використовують російські окупанти.

Таке порівняння доречне. Ситуація з "артою" була складна, приблизно 1:50. Тобто на наш один постріл – вони робили 50. Це було дуже відчутно на нашому (Авдіївському – 24 Канал) напрямку, коли в Україну зайшли американські M777,

– зазначив Максим Морозов.

Декілька цих гаубиць, за словами бійця "Легіону свободи", справді робили свою справу. Навіть змінювали ситуацію на окремих ділянках фронту.

"Сучасна "арта" варта уваги. Єдине, що в окупантів теж є сучасні САУ, МСТА. Вони їх удосконалюють, теж вчаться на своїх помилках. Але справді, якісна артилерія 155-го калібру здатна змінювати хід подій на локальних фронтах та на фронті загалом", – зауважив військовий.

Максим Морозов про вплив артилерії на бойові дії: дивіться відео

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