"Зеленський лукавить": Пригожин в істериці через начебто "початок контрнаступу"
Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не розпочала контрнаступ, бо чекає на зброю, яку обіцяв Захід. Це збереже життя наших людей. Водночас у Росії вже почалася паніка.
Зокрема, нерви здали у Євгенія Пригожина. "Кухар Путіна" записав істеричне аудіо, яке поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.
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До речі, можна почути, що записуючи свої неадекватні звернення, Пригожин зірвав голос.
Ватажок вагнерівців заявив, що український лідер лукавить, а контрнаступ вже триває. Зокрема, на Бахмутському напрямку.
Російські окупанти панічно бояться контрнаступу. Ворог й без нього зазнає колосальних втрат та не може реалізувати жодної зі своїх ганебних цілей.
Що сказав Зеленський
Український лідер наголосив, що Україна може піти в успішний контрнаступ просто зараз. Водночас це призведе до втрат серед українських героїв.
З (тим, що ми вже маємо) ми можемо рухатися вперед і, я думаю, досягнемо успіху. Але ми втратимо багато людей. Я гадаю, що це неприйнятно. Тож нам треба почекати. Нам все ще потрібно трохи більше часу,
– заявив Зеленський.
Окрім того, український лідер пообіцяв окупантам "неприємний сюрприз", коли Україна розпочне свій історичний контрнаступ.