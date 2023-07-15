"Усі сподіваються на великий прорив": ЗСУ змінили тактику на полі бою – NYT

У NYT проаналізували контрнаступ воїнів ЗСУ й наголосили, що українські герої змінили свою тактику. Наразі вони зосередилися на тому, аби виснажити російських окупантів.

Зокрема, це роблять артилерією та ракетами великої дальності. До слова, нещодавно Франція оголосила про надання Україні SCALP-EG.

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Зміна тактики допомогла Україні зберегти більше зброї для масштабного наступу. Наразі українські герої планують вийти до моря на Півдні. Це допоможе українським героям розділили війська російських окупантів на дві частини.

Військовий, з яким поспілкувалися журналісти NYT, наголосив: "усі сподіваються на великий прорив". Пріоритетом є важливість та стабільність прогресу.

Зробивши коротку паузу, українські герої продовжують йти вперед. Окрім того, очікують позитивних новин після того, як Україна отримала касетні боєприпаси.

Експерти прогнозують, що найважчими будуть саме перші кілометри контрнаступу.

Україна наблизилася до великого успіху

У розвідці Естонії зробили обнайдійливу заяву. Там наголосили, що у межах контрнаступу Україна вже наблизилася до великого успіху на фронті. Наразі українські герої проводять підготовчі наступальні операції. Метою є скувати російські частини на вузьких ділянках та знайти слабкі місця у позиціях окупантів. Окрім того, українські герої під Бахмутом вже змогли захопити ключові ділянки на південь та північ від міста.