Американські генерали оцінили, скільки часу потрібно на повну деокупацію України

Український контрнаступ триває, а наші воїни продовжують звільняти території. Водночас американські генерали Міллі та Годжес вважають, що знадобиться багато часу, щоб повністю вигнати росіян із України.

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі неоднозначно відповів на питання, чи зуміють українці під час контрнаступу пробитися через щільні оборонні лінії російських окупантів до Азовського моря, Мелітополя та Маріуполя. Він сказав, що "поки" не хоче робити прогнози з цього приводу.

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На деокупацію треба багато часу

Міллі зазначив, що на окупованих територіях є близько 200 000 російських військових, а контрнаступ, хоч і значущий, але має обмежені операційні та тактичні завдання в тому сенсі. Він пояснив, що навіть якщо вони будуть досягнуті, це не означає повної деокупації територій.

За оцінкою генерала, "піде дуже багато часу" на те, щоб звільнити всю Україну від окупантів.

Я можу сказати, що на те, щоб силою витурити понад 200 000 військових, піде значний час. Це дуже висока планка, і на виконання завдання піде багато часу,

– сказав Міллі.

Потрібно звільнити Крим

Бен Ходжес, американський генерал-лейтенант армії США у відставці вважає, що "з урахуванням повільного процесу схвалення надання Україні того, що їй потрібно", деокупація забере багато часу.

Проте він більш позитивно оцінює перспективи українського контрнаступу.

"Необов'язково вибивати 200 тисяч росіян. Звільнити Крим – і Донбас вже не матиме значення", – вважає генерал.

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