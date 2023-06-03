"Контрнаступ ЗСУ буде стрімким": американський генерал прогнозує величезні втрати Росії

Контрнаступ ЗСУ буде стрімким. Його кульмінація може настати вже через 72 – 96 годин після початку.

Росія зазнає масштабних втрат внаслідок дій українських захисників. Про це заявив екскерівник Центрального командування США у 2008 – 2010 роках і колишній директор ЦРУ у 2011 – 2012 роках генерал Девід Петреус.

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Контрнаступ Збройних Сил України буде стрімким

Свою заяву про український контрнаступ Петреус зробив після нещодавньої зустрічі у Києві з президентом Володимиром Зеленським.

Я припускаю, що вони доб'ються загальновійськового ефекту, іншими словами, вони будуть успішно проводити загальновійськові операції,

– зазначив колишній директор ЦРУ.

За його словами, у розпорядженні Сил оборони є достатньо інженерних військ.

"Вони проривають загородження і розміновують мінні поля, протиповітряну оборону, яка захищає їх від російських літаків, потужну броню від протитанкових ракет, засоби радіоелектронної боротьби, що глушать радіомережі росіян, а також артилерію і міномети", – підсумував Петреус.

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ЗСУ готуються до контрнаступу: коротко