ЗСУ мають успіх біля Вербового, а ворог намагався відновити положення під Кліщіївкою, – Генштаб

Українські захисники продовжують свій контрнаступ, виганяючи ворога з нашої держави й звільняючи окуповані території. Так, стало відомо, що наша армія має успіх біля Вербового у Запорізькій області.

Водночас ворог намагався відновити свої позиції на Сході України. Так, росіяни наступали поблизу Кліщіївки у Донецькій області.

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Як триває контрнаступ ЗСУ

У Генштабі ЗСУ розповіли, що Сили оборони продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України. Зокрема, наші захисники наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, знищуючи ворога і крок за кроком звільняючи тимчасово окуповані території.

Сили оборони мають частковий успіх південно-західніше Вербового Запорізької області, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту,

– мовиться у дописі Генштабу.

Наші захисники також закріплюються на досягнутих рубежах, де до цього перебував ворог. Крім того, у Генштабі зазначили, що на Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області.

Наостанок у Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат і закріплюються на досягнутих рубежах.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ за останні дні

Спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що українські захисники мають частковий успіх південніше від Роботиного. Він також відзначив, що відтепер авіаударів буде по лінії фронту менше, адже після атаки ЗСУ по аеродрому у Бердянську, адже ворог боятиметься застосовувати ударні гелікоптери.

Штупун також розповідав, що українська армія має успіх поблизу Вербового у Запорізькій області. За його словами, Сили оборони також не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки й Роботиного на Запоріжжі.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що наші військові знищили також базу окупантів біля Молочного Лиману у Запорізькій області. Там ворог розмістив свої тренувальні бази.