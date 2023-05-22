Страх деокупації від Маріуполя до Криму: ЗМІ показали, як росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ

Західні журналісти опублікували супутникові знімки деяких позицій окупантів. На них можна побачити, чим загарбники займаються в очікуванні на українські контратаки.

Журналісти вивчили сотні супутникових знімків та поділилися цікавими кадрами. Вони виділили 4 основні локації та продемонстрували, з чим ЗСУ можуть зіткнутися на них. На думку експертів, українські військові можуть вивчити фотографії з супутників та дронів, щоб обійти багато оборонних споруд російської армії.

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Крим

На західному березі тимчасово окупованого півострова загарбники створили оборонні споруди. На пляжному курорті замість шезлонгів та парасольок можна побачити бетонні пірамідки (відомі як "зуби дракона"), окопні лінії та бункери. Росіяни побудували оборону вздовж 25-кілометрового узбережжя.



Оборонні укріплення росіян у Криму / Фото оброблене BBC

Токмак

, військові експерти вважають оборонну підготовку Росією у Криму запобіжним заходом. На думку Лейли Гест, що займається аналітичною розвідкою, ці укріплення ймовірно повинні стримувати Україну від бажання нападу на позиції росіян на півострові з моря.

Видання припускає, що ЗСУ захочуть вибити окупантів з Токмака, щоб відрізати Крим він інших тимчасово окупованих територій. Бо це місто розташовується на ключовій трасі. Росіяни могли виселити цивільне населення, щоб перетворити населений пункт на фортецю.



Окупанти готуються до наступу ЗСУ на Токмак / Фото оброблене BBC

На півночі від міста окупанти вирили мережу окопів у дві лінії, очікуючи на наступ українських військових з цього напрямку. Навколо Токмаку також з'явилося кільце укріплень з 3 шарами оборони. Серед них є протитанкові рви та "зуби дракона".



Російські військові створили різні укріплення / Фото оброблене BBC

Траса E105

Дорога E105 з'єднує Харків з Мелітополем. Частина цієї траси розташована на заході від Токмака.

Вздовж 35-кілометрової ділянки російські окупанти вирили траншеї та протитанкові рви. Артилерія росіян може обстрілювати частину цієї дороги, а також трасу Т401.



Позиції росіян біля траси Е105 / Фото оброблене BBC

Рівнопіль

Село Рівнопіль розташоване за 55 кілометрів на північ від зруйнованого росіянами Маріуполя. Поблизу населеного пункту загарбники створили круглі траншеї з ґрунтовими насипами посередині.

Як припускає BBC, окупанти можуть за допомогою цих насипів захищати артилерію або підтримувати стійкість гармат. А траншеї дозволять їм ховатися від обстрілів та переміщати техніку.



Окупанти укріпилися під Маріуполем / Фото оброблене BBC

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