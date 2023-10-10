Не все так легко, – глава Нацполіції розповів про просування бригади "Лють"

Український контрнаступ триває. Штурмова бригада "Лють" просувається, проте просування не таке просте, як хотілося б.

Українська бригада "Лють" просувається на фронті. Бійці забезпечені всім необхідним, але на жаль, відомо і про втрати.

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Не все так легко

За словами голови Нацполіції Івана Вигівського, він хоча б раз на три-чотири тижні намагається приїжджати до "Люті". Зокрема, декілька тижнів тому, після звільнення Кліщіївки, він відвідав наших воїнів із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.

Він також розповів, що з керівництвом бригади підтримують постійний зв'язок.

Не так все легко, як хотілося б, але просуваємося. На жаль, маємо і втрати,

– сказав Вигівський.

Він також наголосив, що українських захисників намагаються забезпечити "по максимум".

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