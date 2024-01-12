"Наступальні операції Росії та України зараз неможливі": Буданов пояснив, чому
Джерело:Le Monde
Глава ГУР МО Кирило Буданов пояснив, що наразі наступальні операції не можуть проводити як українська, так і російська армії. За його словами, це сталося через інтенсивне застосування безпілотників з обох сторін.
Водночас Буданов наголосив й на іншому факторі, який впливає на хід бойових дій в Україні. Це мінні поля, які звели російські окупанти.
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Буданов пояснив ситуацію, яка наразі склалася на полі бою
Глава ГУР МО наголосив, що наразі щільність мінних полів в Україні стала такою, якої не було з часів Другої світової війни. Він також зазначив, що проблеми мін та російських безпілотників можна розв'язати, але до уваги потрібно брати все.
Ми знаємо рішення для безпілотників ― це електронні засоби протидії. Для мін необхідне спеціалізоване обладнання. Це повертає нас до питання виробничих потужностей,
– сказав він.
Крім того, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України висловився й щодо висадки українських військових у Криму. Він зазначив, що дехто вважав це неможливими.
"Це дає надію – особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки", – підкреслив глава ГУР МО.
Зрештою Кирило Буданов підкреслив, що якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року можна спостерігати збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів. Водночас він відзначив зниження якості цих снарядів.
Росія й Україна намагаються вести наступи на фронті
- У Генштабі ЗСУ 12 січня опублікували свіжі дані стосовно ситуації на лінії фронту. За останню добу на лінії фронту відбулося 64 бойових зіткнень, найбільше з яких на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму огляді повідомили, що, імовірно, українські війська успішно контратакували поблизу Орлянки на південний схід від Куп'янська. Експерти стверджують, що Сили оборони звільнили 1,7 квадратних кілометрів території.
- Крім того, міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на Запорізькому напрямку наші воїни контратакували неподалік Вербового. Там наші захисники змогли відвоювати у ворога пів кілометра території.