Військовий експерт порівняв нинішній наступ ЗСУ з деокупацією Херсона

Нова фаза наступу ЗСУ набирає обертів. Її початок нагадує кампанію зі звільнення правобережжя Херсонщини.

Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, важливо й надалі бити по ворожому тилу.

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"Кампанія з деокупації правобережжя Херсонщини почалася з ударів по тилах ворога і порушення його логістики. Це тривало понад два місяці, а сама операція з просування військ – близько 10 днів. І тут так може бути", – зазначив Мусієнко.

Попри всі складнощі, наразі логістичні умови ворога дещо кращі, ніж були на Херсонщині. Вони можуть пересуватися з Маріуполя й Криму. Однак це тимчасово.

ЗСУ ще не використали всі свої можливості

Російські резерви потрібно не просто перемелювати – їх потрібно розтягувати. Оскільки українське командування може передбачити місця перебазування ворога, ЗСУ має можливість перервати його логістику просто під час переміщення.

Однак окупанти роблять усе можливе, щоб запобігти такому сценарію.

"Російське командування намагається зіграти на випередження, тому вони активізовують бойові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку. У такий спосіб вони намагаються стримати український контрнаступ", – зауважив Мусієнко.

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